मचकुंड मेला: अंतिम वक्त में फव्वारों की आई सुध, बिखरेगी सतरंगी छंटा

धौलपुर. भरतपुर संभाग समेत आसपास के इलाके में विख्यात देवछठ मेले की तैयरियां जोरों पर चल रही है। मचकुंड रोड पर सडक़ किनारे दुकानें सजने लगी हैं। यहां पर बच्चों के मनोरंजन साधन पहुंचने लगे हैं। उधर, मचकुंड परिसर में सफाई कार्य के साथ रोरानी व्यवस्था दुरुस्त हो रही है। एडीएम, एसडीएम और अन्य अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दो दिवसीय देवछठ मेला 28 व 29 को रहेगा। इसमें पहले दिन 28 को ऋषि पंचमी और दूसरे दिन दिन 29 को देवछठ मेला रहेगा। जिसमें मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश समेत राजस्थान भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। उधर, मचकुंड पर बंद पड़े रंगीन फव्वार और लाइट एंड साउंट शो को शुरू करने के लिए एडीएम ने आयुक्त को निर्देश दिए हैं। बता दें कि पत्रिका ने इस संबंध में लगातार खबरें प्रकाशित कर बंद फव्वारे के मामले को उठाया। माना जा रहा है कि देवछठ मेले पर श्रद्धालु रंगीन फव्वारें की छंटा देख सकेंगे।