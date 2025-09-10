लिव इन रिलेशन में रह रही बांग्लादेशी महिला पकड़ी

dholpur, बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने कस्बे में तुलसीवन रोड से एक बांग्लादेशी महिला को दस्तयाब किया है। बताया जा रहा है कि महिला एक युवक के साथ उसके घर पर परिवार के साथ रह रही थी। जिसने उसके साथ निकाह करने की बात कही है। महिला बांग्लादेश से आई है जो सोशल मीडिया पर हुई युवक के साथ मित्रता के बाद बांग्लादेश से चोरी छिपे कोलकाता के रास्ते भारत आई थी। इसके बाद वह मुंबई, फिर इंदौर और यहां से सिरसागंज यूपी पहुंची। यहां से वह धौलपुर आई। फिलहाल मामले को लेकर कोतवाली बांग्लादेशी महिला से पूछताछ कर रही है। उधर, स्थानीय पुलिस ने इस संबंध में पुलिस के उच्च अधिकारियों और आईबी को भी सूचना दी है।