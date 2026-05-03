घर के बाहर लडक़ी पर फायरिंग करने का आरोपित गिरफ्तार

dholpur. कौलारी थाना इलाके के अण्उआ पुरा गांव निवासी एक मजदूर के साथ दिनदहाड़े कट्टे की नोक पर लूट की वारदात का मामला सामने आया है। शनिवार दोपहर पीडि़त सुल्तान बघेल पुत्र रामेश्वर बघेल निवासी अण्उआ पुरा कोटा से मजदूरी कर काफी समय बाद घर वापस लौट रहा था। घर लौटते समय नहर के रास्ते में बाइक सवार चार अज्ञात जनों ने कट्टा दिखा कर रोक लिया और उसके साथ मारपीट की। अज्ञात जनों ने सुल्तान से करीब 30 हजार रुपए छीन लिए और भाग गए। पीडि़त ने घटना के बाद पुलिस थाने पहुंच कर आपबीती सुनाई और तहरीर दी। पीडि़त ने तहरीर में बाइक नम्बर का उल्लेख किया है। पीडि़त कोटा में काम करता था, जहां से वह घर लौट रहा था।