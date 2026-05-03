वन्यजीव गणना… चांदनी रात में चमक उठा वन्यजीवन

रेंजर देवेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि बुद्ध पूर्णिमा की चांदनी रात में शुक्रवार शाम 5 बजे से शनिवार शाम 5 बजे तक वन्यजीव गणना का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्षेत्र में वन्यजीवों की वास्तविक स्थिति का वैज्ञानिक आंकलन करना था, ताकि प्रभावी संरक्षण की योजना बनाई जा सके। वन्यजीव गणना के दौरान तेन्दुआ, रीछ, नीलगाय, चीतल तथा गिद्ध जैसी संरक्षण के लिए संवेदनशील प्रजातियों की मौजूदगी दर्ज की गई। रेंजर ने बताया कि जलस्रोत आधारित गणना ने यह स्पष्ट किया कि क्षेत्र में वन्यजीवों को पर्याप्त पानी, आवास उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि वन क्षेत्र की पारिस्थितिकी एवं जैवविविधता कि सृष्टि से समृद्ध है। रेंजर ने बताया कि वनकर्मियों को लौटने के बाद रविवार तक आंकड़ों को जारी कर दिया जाएगा