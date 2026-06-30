Dholpur: प्रचंड गर्मी, बढ़ता लोड…डिस्कॉम का बिजली तंत्र फिर निष्क्रिय

मानसून की बेरुखी की मार अब लोगों पर भारी पडऩे लगी है। इससे जहां जनमानस और अन्नदाताओं का हाल बेहाल है और आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, तो वहीं डिस्कॉम का बिजली तंत्र फिर हांफने लगा है। हालात यह हैं लोड़ बढऩे के कारण लाइट कई घंटे तक गुम हो रही है और लोग गर्मी से पसीना-पसीना हो रहे हैं। डिस्कॉम के अनुसार शहर में प्रतिदिन की विद्युत खपत सामान्य दिनों में 30 लाख यूनिट के आसपास रहती है, जो गर्मी और सर्दियों में और घटती-बढ़ती रहती है। प्री मानसून के दौरान गत 8 दिन पहले दो दिन हुई बारिश के कारण तापमान गिरने के साथ शहर की विद्युत खपत गिरकर 35 लाख यूनिट प्रतिदिन पर आ गई, लेकिन मानसून के समय पर आगमन नहीं होने और लगातार बढ़ती गर्मी के कारण विद्युत खपत 20 प्रतिशत बढक़र 42 लाख यूनिट प्रतिदिन पर पहुंच गई। जिसका असर डिस्कॉम के जर्जर हो चुके बिजली तंत्र पर पडऩा स्वाभाविक था और केबिलों में फॉल्ट, ट्रिपिंग मामले में बढ़ोत्तरी के साथ कई घंटों तक घरों की बत्ती गुल रह रही है। प्रचंड गर्मी के बीच देर तक लाइट नहीं होने से जनमानस का हाल बेहाल है।