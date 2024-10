Eggs and cholesterol : संडे हो या मंडे, बेझिझक खाएं अंडे – कोलेस्ट्रॉल का डर फालतू

एक अंडा रोज़, सेहत के लिए फायदेमंद Health benefits of eating eggs डॉ. राजीव जयदेवन की राय Health benefits of eating eggs : केरल आईएमए रिसर्च सेल के अध्यक्ष और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. राजीव जयदेवन का कहना है कि अंडे (Benefits of eating eggs) संपूर्ण पोषण का एक बेहतरीन स्रोत हैं। “अंडे में प्रोटीन, विटामिन और खनिज होते हैं, और यह आसानी से उपलब्ध और किफायती भी हैं। कई लोग अंडे से डरते हैं, लेकिन अंडे का सेवन (Eating eggs) कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता।”

डायटरी कोलेस्ट्रॉल और ब्लड कोलेस्ट्रॉल का मिथक The myth of dietary cholesterol and blood cholesterol विशेषज्ञों के अनुसार, ब्लड कोलेस्ट्रॉल (Blood Cholesterol) का स्तर शरीर की चयापचय प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है, और यह सीधे हमारे आहार से जुड़े कोलेस्ट्रॉल से नहीं बढ़ता। अंडे का सेवन करने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि नहीं होती, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं।

दिल के मरीजों के लिए अंडे का सेवन Egg intake for heart patients डॉ. जे. पी. एस. साहनी की सलाह नई दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉ. जे. पी. एस. साहनी का कहना है कि अंडे में मौजूद योल्क (जर्दी) में डायटरी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है, लेकिन इसका कई लोगों के ब्लड कोलेस्ट्रॉल पर कम प्रभाव पड़ता है।