गर्मियों में 10,000 कदम कैसे चले, जान लीजिए वजन कम करने के सबसे अच्छे तरीके

How to walk 10,000 steps in summer : गर्मियों में वजन कम करने के लिए रोज़ाना 10,000 कदम चलना एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। यहाँ कुछ सरल और प्रभावी तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने कदमों की संख्या बढ़ा सकते हैं

जयपुर•Jun 08, 2024 / 01:56 pm• Manoj Kumar

How to walk 10000 steps a day in summer

How to walk 10,000 steps in summer : गर्मियों में वजन कम करने के लिए रोज़ाना 10,000 कदम चलना एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। यहाँ कुछ सरल और प्रभावी तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने कदमों की संख्या बढ़ा सकते हैं:

सुबह जल्दी उठें गर्मियों में सुबह का समय ताज़गी भरा और ठंडा होता है। इस समय में टहलने से न केवल आपको ताज़गी मिलेगी, बल्कि आपके कदम भी जल्दी पूरे हो जाएंगे। शाम के समय टहलें अगर सुबह टहलना संभव नहीं हो, तो शाम के समय जब सूरज ढलने लगता है, टहलने निकलें। इस समय भी तापमान थोड़ा कम हो जाता है और आप आसानी से टहल सकते हैं। छोटे-छोटे ब्रेक लें अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, तो हर घंटे में 5-10 मिनट का ब्रेक लें और थोड़ी देर टहलें। यह आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और आपके कदम भी पूरे हो जाएंगे। How to walk 10000 steps a day in summer यह भी पढ़े – क्या सभी को रोज़ाना 10,000 कदम चलना चाहिए? पार्क में जाएं सप्ताह के अंत में या छुट्टियों के दौरान किसी पार्क में जाएं और वहां टहलें। हरियाली के बीच टहलने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और आपको एक्सरसाइज का मौका भी मिलेगा। सप्ताह के अंत में या छुट्टियों के दौरान किसी पार्क में जाएं और वहां टहलें। हरियाली के बीच टहलने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और आपको एक्सरसाइज का मौका भी मिलेगा। सीढ़ियों का उपयोग करें लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का उपयोग करें। यह एक सरल तरीका है जिससे आप अपने कदमों की संख्या बढ़ा सकते हैं और कैलोरी भी जला सकते हैं। पैदल खरीदारी करें अगर आपका बाजार या किराने की दुकान पास में है, तो पैदल ही जाएं। यह आपके रोज़मर्रा के काम में शामिल होने के कारण आसानी से हो जाएगा। दोस्तों के साथ टहलें टहलने का मज़ा दोस्तों के साथ और भी बढ़ जाता है। आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुबह या शाम को टहलने जा सकते हैं। इससे आप अपनी फिटनेस पर ध्यान देने के साथ-साथ अपने दोस्तों के साथ भी समय बिता पाएंगे। How to walk 10000 steps a day in summer घर में एक्टिव रहें घर के काम करते समय भी आप कदम बढ़ा सकते हैं। घर की साफ-सफाई, बागवानी, या अन्य काम करते समय ज्यादा से ज्यादा चलने की कोशिश करें। घर के काम करते समय भी आप कदम बढ़ा सकते हैं। घर की साफ-सफाई, बागवानी, या अन्य काम करते समय ज्यादा से ज्यादा चलने की कोशिश करें। यह भी पढ़े – सिर्फ 15 मिनट पैदल चलने से लंबी होती है उम्र, मिलते हैं ये 10 गजब के फायदे फिटनेस ट्रैकर का उपयोग करें फिटनेस ट्रैकर या स्मार्टफोन ऐप का उपयोग करें। ये आपके कदमों को गिनते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं कि आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। फिटनेस ट्रैकर या स्मार्टफोन ऐप का उपयोग करें। ये आपके कदमों को गिनते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं कि आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। पानी पीते रहें गर्मियों में पानी पीना बहुत जरूरी है। टहलने के दौरान अपने साथ पानी की बोतल रखें और समय-समय पर पानी पीते रहें। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी और आप डिहाइड्रेशन से भी बच सकेंगे। गर्मियों में रोज़ाना 10,000 कदम चलने से आप न केवल वजन कम कर सकते हैं, बल्कि यह आपकी संपूर्ण सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। उपरोक्त तरीकों को अपनाकर आप आसानी से अपने कदम पूरे कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। पढ़ना जारी रखे