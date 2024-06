याददाश्त कमजोर और काम में मन नहीं लगता?, इस विटामिन की कमी और थायरॉयड हो सकता है कारण

हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, फ्रंटियर्स इन एंडोक्रिनोलॉजी में, हर चार में से एक मरीज, जिसे हाइपोथायरॉयडिज्म या सबक्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म (Hyperthyroidism) होता है, उसे विटामिन B12 (Vitamin B12 deficiency) की कमी होती है।

डॉ. एम. वाली, वरिष्ठ सलाहकार, मेडिसिन विभाग, सर गंगा राम अस्पताल, ने बताया, “हाइपोथायरॉयडिज्म (Hyperthyroidism) और B12 की कमी दोनों ही उम्र से संबंधित प्रक्रियाओं को तेज कर सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म और विटामिन B12 में संबंध The relationship between hypothyroidism and vitamin B12 डॉ. सुधीर कुमार, इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, हैदराबाद से, ने X.com पर एक पोस्ट में कहा, हाइपोथायरॉयडिज्म (Hyperthyroidism) सामान्यतः विटामिन B12 की कमी (Vitamin B12 deficiency) से जुड़ा होता है। अगर इसका इलाज नहीं किया गया, तो हाइपोथायरॉयडिज्म भी संज्ञानात्मक हानि में योगदान दे सकता है।

विशेषज्ञों ने शाकाहारियों और मांसाहारियों दोनों को उनके B12 और थायरॉयड स्तर की निगरानी करने की सलाह दी है। डॉ. वाली ने कहा कि आजकल अधिकांश मरीजों में विटामिन B12 (Vitamin B12 deficiency) की कमी होती है।

हाइपरथायरॉयडिज्म विटामिन B12 की कमी का कारण Vitamin B12 deficiency causes hyperthyroidism उन्होंने कहा, हाइपरथायरॉयडिज्म (Hyperthyroidism) भी विटामिन B12 की कमी (Vitamin B12 deficiency) का कारण बन सकता है, कभी-कभी बढ़ी हुई उपयोगिता के कारण, और इसलिए तंत्रिका संचरण और तंत्रिका आवेगों का प्रसारण देरी से होता है। यह प्रक्रियाएँ 55 साल से अधिक उम्र के मरीजों में तेजी से हो सकती हैं।

डॉ. वाली ने 55 साल से अधिक उम्र के मरीजों में विटामिन B12 परीक्षण (Vitamin B12) को बढ़ाने का आह्वान किया, और अगर कमी हो तो दवाइयाँ “पर्यवेक्षण में” लेने की सलाह दी। उन्होंने सलाह दी, अपना थायरॉयड सामान्य रखें, और हर तीन महीने में परीक्षण कराएं।

डॉ. सुधीर ने जोड़, जिन लोगों में स्पष्ट कारण के बिना याददाश्त और अन्य संज्ञानात्मक कठिनाइयाँ होती हैं, उन्हें विटामिन B12 की कमी और हाइपोथायरॉयडिज्म (Hyperthyroidism) के लिए जांचा जाना चाहिए। (IANS)