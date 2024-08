A1 vs. A2 Milk: ए1 और ए2 घी और दूध के नाम पर छलावा! जानिए सच्चाई

A1 और A2 दूध में क्या अंतर है? What is the difference between A1 and A2 milk? A1 और ए2 दूध (A2 Milk) उत्पादों में अंतर मुख्य रूप से कैसिइन नामक प्रोटीन के प्रकार में होता है। दूध में लगभग 80% प्रोटीन कैसिइन होता है, जिसमें बीटा-कैसिइन प्रमुख होता है। बीटा-कैसिइन के दो मुख्य प्रकार होते हैं: A1 बीटा-कैसिइन और A2 बीटा-कैसिइन।

A1 बीटा-कैसिइन: यह प्रोटीन मुख्य रूप से उत्तरी यूरोप से आने वाली गायों जैसे कि होल्सटीन, फ्रेशियन, आयरशायर और ब्रिटिश शॉर्टहॉर्न के दूध में पाया जाता है। A2 बीटा-कैसिइन: यह प्रोटीन चैनल आइलैंड्स और दक्षिणी फ्रांस की नस्लों जैसे कि गुएर्नसी, जर्सी, शारोलै और लिमोसिन गायों के दूध में अधिक पाया जाता है।

भारत में बिकने वाले पैकेट वाले दूध में A1 और A2 (A1-A2 Milk) दोनों प्रकार के बीटा-कैसिइन हो सकते हैं, जो गाय की नस्ल पर निर्भर करता है। उत्पादों पर A1 और A2 का उल्लेख क्यों किया जाता है? A1 और A2 (A1-A2 Milk) के लेबल के साथ दूध उत्पादों का मुख्य रूप से विपणन के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। इस लेबल के पीछे दावा किया जाता है कि A2 दूध (A2 Milk) उत्पाद, जैसे घी, मक्खन और दही, पाचन संबंधी समस्याओं वाले लोगों में कम एलर्जी का कारण बनते हैं। हालांकि, कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये दावे गलत हैं और केवल बाजार में अधिक कीमत पर उत्पाद बेचने के लिए किए जाते हैं।



Fraud in the name of A1 and A2 ghee and milk! Know the truth

A1 और A2 दूध के स्वास्थ्य लाभ: विज्ञान बनाम विपणन कुछ पोषण विशेषज्ञों का मानना है कि A2 दूध (A2 Milk) उन लोगों के लिए बेहतर हो सकता है जिन्हें दूध पचाने में कठिनाई होती है, क्योंकि A1 दूध के पाचन के दौरान बीटा-कैसोमोर्फिन-7 (BCM-7) नामक पेप्टाइड बनता है।

A2 दूध इस यौगिक ((BCM-7)) का उत्पादन नहीं करता है, जो इन समस्याओं को कम कर सकता है और पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण की अनुमति दे सकता है। जबकि अनुसंधान जारी है, A2 दूध (A2 Milk) की अनुपस्थिति को संवेदनशील व्यक्तियों के लिए एक सुरक्षित और अधिक आरामदायक विकल्प माना जाता है।”

क्या A1 और A2 लेबल वाले दूध उत्पादों की वास्तव में जरूरत है? ए1 और A2 दूध की श्रेणीकरण “मुख्य रूप से विपणन रणनीतियों द्वारा संचालित किया गया है, न कि वैज्ञानिक प्रमाणों द्वारा।”

वैश्विक प्रवृत्ति इस भेद से दूर हो रही है। A1 और A2 दूध (A1-A2 Milk) के बारे में बातचीत ने ध्यान आकर्षित किया हो सकता है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि दूध का असली मूल्य उसके संपूर्ण पोषण प्रोफाइल में निहित है।”

हालांकि A1 और A2 दूध के स्वास्थ्य लाभों के बारे में वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं, और कौन सा स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, इस पर अनुसंधान जारी है। लेकिन फिलहाल, भारतीय खाद्य नियामक संस्था (FSSAI) ने सख्ती से घोषणा की है कि “एफएसएसएआई लाइसेंस संख्या के तहत A1 और A2 के नाम पर दूध और दूध उत्पाद बेचने वाली कंपनियों को ऐसे दावों को हटा देना चाहिए।”

इसका मतलब है कि उपभोक्ताओं को उत्पादों के लेबल पर भरोसा करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए और दूध के संपूर्ण पोषण लाभों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।