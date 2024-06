आपके लिवर के लिए जहर है ये मीठी चीज , लिवर को बचाने के लिए आज से ही खाना छोडें

Side effects of eating too much sugar : चीनी को आमतौर पर मधुमेह (Diabetes) के जोखिम से जोड़ा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अत्यधिक चीनी का सेवन आपके लिवर (Liver) के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है?

नई दिल्ली•Jun 03, 2024 / 06:03 pm• Manoj Kumar

sugar and liver health

Side effects of eating too much sugar : चीनी को आमतौर पर मधुमेह (Diabetes) के जोखिम से जोड़ा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अत्यधिक चीनी का सेवन आपके लिवर (Liver) के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है?

बहुत से लोग बिना चीनी के बिना नहीं चल सकते। इसे अधिकांश लोग ‘Guilty pleasure,’ कहते हैं। लेकिन जबकि फलों और सब्जियों, अनाज और डेयरी जैसे कार्बोहाइड्रेट स्रोतों से प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली चीनी का सेवन सुरक्षित है, अधिक मात्रा में अतिरिक्त चीनी का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि मधुमेह (Diabetes) ही अत्यधिक चीनी सेवन से जुड़ी एकमात्र स्वास्थ्य समस्या नहीं है। वास्तव में, अध्ययनों से पता चलता है कि यह उच्च रक्तचाप, सूजन, वजन बढ़ना और फैटी लिवर (Liver) रोग जैसी पुरानी स्वास्थ्य स्थितियों के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। इस लेख में, हम चर्चा करेंगे कि अत्यधिक चीनी का सेवन लिवर (Liver Health) के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है और समय के साथ यह किस प्रकार की चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकता है। अत्यधिक चीनी का सेवन कैसे लिवर के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है How Excessive Sugar Intake Affects Liver Health डॉ अर्नब सरकार, कंसल्टेंट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल, आनंदपुर, कोलकाता, कहते हैं, “हमारा लिवर (Liver) हमारे शरीर में मुख्य मेटाबॉलिज्म केंद्र है, जो मुख्य रूप से वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को ऊर्जा में बदलने के लिए जिम्मेदार है।” डॉ अर्नब सरकार, कंसल्टेंट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल, आनंदपुर, कोलकाता, कहते हैं, “हमारा लिवर (Liver) हमारे शरीर में मुख्य मेटाबॉलिज्म केंद्र है, जो मुख्य रूप से वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को ऊर्जा में बदलने के लिए जिम्मेदार है।” “चूंकि लोग पहले से ही फलों, सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली फ्रक्टोज़ के रूप में चीनी का सेवन करते हैं, अतिरिक्त चीनी का सेवन जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि यह लिवर (Liver) की मेटाबॉलिज्म की क्षमता को बाधित कर सकता है,” डॉक्टर ने ओनलीमाईहेल्थ टीम को बताया। “यह तब होता है जब लिवर (Liver) में चीनी का मेटाबॉलिज्म वसा के रूप में संग्रहीत हो जाता है। परिणामस्वरूप, ये अस्वास्थ्यकर अतिरिक्त वसा नॉन-अल्कोहोलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) नामक एक फैटी लिवर (Fatty Liver) स्थिति का कारण बनते हैं।” हाल ही में जर्नल ऑफ हेपेटोलॉजी में प्रकाशित शोध का हवाला देते हुए, डॉ सरकार कहते हैं कि अतिरिक्त चीनी का मध्यम सेवन भी लिवर (Liver) को प्रभावित कर सकता है क्योंकि ये उच्च कैलोरी होते हैं और इनमें कोई पोषण मूल्य नहीं होता। शोधकर्ताओं ने जांच की कि विभिन्न प्रकार की चीनी लिवर (Liver) की वसा उत्पादन को कैसे प्रभावित करती है और पाया कि फ्रक्टोज़ या सुक्रोज़ वाले पेय जिगर की वसा उत्पादन को ग्लूकोज़ या बिना चीनी वाले पेयों की तुलना में काफी बढ़ा देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह प्रभाव तब भी हुआ जब सभी ने कुल मिलाकर समान मात्रा में कैलोरी का सेवन किया। इसका मतलब है कि उच्च-फ्रक्टोज़ कॉर्न सिरप और टेबल शुगर में पाई जाने वाली फ्रक्टोज़ और सुक्रोज़ विशेष रूप से जिगर (Liver) के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं, जिससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं। अधिक चीनी सेवन के लिवर पर होने वाले सामान्य दुष्प्रभाव और लक्षण: Common side effects and symptoms of excess sugar intake on the liver: जिगर में सूजन

मोटापा या अत्यधिक वजन

इंसुलिन प्रतिरोध और मधुमेह

हृदय रोग (CVDs)

आंत की समस्याएँ चीनी सेवन को प्रबंधित करने के सुझाव Tips to manage sugar intake लिवर की समस्याओं के जोखिम को कम करने के लिए डॉ सरकार कुछ रणनीतियों की सूची देते हैं। इनमें शामिल हैं: लिवर की समस्याओं के जोखिम को कम करने के लिए डॉ सरकार कुछ रणनीतियों की सूची देते हैं। इनमें शामिल हैं: एक सख्त आहार योजना का पालन करना और दैनिक कैलोरी का 10% से अधिक चीनी का सेवन न करना।

जागरूक उपभोक्ता बनना और खाद्य उत्पाद में चीनी की मात्रा को पढ़ना।

उत्पादों की तुलना करना और उन्हें स्वस्थ विकल्पों जैसे शहद और गुड़ के साथ बदलना।

प्रोटीन और फाइबर से भरपूर आहार लेना जो व्यक्ति को पूर्ण रखकर चीनी की लालसा को रोकता है।

शुगरी ड्रिंक्स, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, आर्टिफिशियल जूस आदि से बचना।

प्राकृतिक रूप से अतिरिक्त चीनी से मुक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना।

महीने में एक बार चीनी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना। लिवर की समस्याओं के जोखिम को कम करने के अन्य जीवनशैली में बदलाव: Lifestyle changes to reduce the risk of liver problems: आहार में अधिक विटामिन और खनिज शामिल करना

नियमित रूप से व्यायाम करके और अन्य शारीरिक गतिविधियाँ करके अत्यधिक वजन बढ़ने या मोटापे से बचना

पर्याप्त मात्रा में पानी पीना

शराब का सेवन कम करना

हार्मोन को संतुलित करने के लिए पर्याप्त नींद लेना पढ़ना जारी रखे