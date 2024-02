Protein Diet : ज्यादा प्रोटीन बना सकता है हार्ट अटैक की वजह, जानिए कितना खाएं

Protein Diet : अमेरिकी शोधकर्ताओं ने पाया है कि ज़्यादा प्रोटीन (Protein diet) खाना आपके दिल की धमनियों को नुकसान पहुँचा सकता है। भले ही प्रोटीन (Protein diet) सेहत के लिए ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाने से धमनियों में प्लाक जमा हो सकता है, जिससे दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है।

Too Much Protein Can Clog Your Arteries: Know How Much to Eat