Trendy diets for health : मीट-फिश-अंडे का ज्यादा सेवन, सेहत पर पड़ सकता है भारी

हाई कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारी का खतरा डॉक्टरों का कहना है कि मीट और अंडे का अधिक सेवन करने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है। इससे दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कार्डियो फाइब्रोसिस जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। इन बीमारियों के कारण दिल की धमनियों में सूजन और कठोरता आ सकती है, जो दिल के दौरे जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती हैं।

दिमाग पर प्रभाव: डिमेंशिया का खतरा शरीर पर तो मांसाहारी डाइट का प्रभाव दिखता ही है, लेकिन इससे दिमाग की सेहत भी प्रभावित हो सकती है। डॉक्टरों का मानना है कि लंबे समय तक सिर्फ मांस आधारित आहार का सेवन करने से डिमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। डिमेंशिया मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिससे याददाश्त और मानसिक क्षमता में कमी आ सकती है।

Trendy diets are not good for health : सूजन और बुढ़ापे का बढ़ता प्रभाव मांसाहारी आहार से शरीर में सूजन बढ़ने की संभावना भी रहती है, जो न केवल सेहत के लिए हानिकारक है, बल्कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी तेज कर सकता है। मांस आधारित डाइट में मौजूद सैचुरेटेड फैट्स और कोलेस्ट्रॉल शरीर में सूजन को बढ़ाते हैं, जिससे त्वचा और आंतरिक अंगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

संतुलित आहार: सबसे बेहतर विकल्प किसी एक प्रकार की डाइट को लंबे समय तक फॉलो करना सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सेहतमंद रहने के लिए जरूरी है कि हम एक संतुलित आहार का सेवन करें, जिसमें फलों, सब्जियों, अनाज और दालों के साथ-साथ मांस और प्रोटीन का भी सही संतुलन हो। एक स्वस्थ और संतुलित आहार ही शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है और रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है।