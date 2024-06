Vitamin D Test: क्या यह सच में जरूरी है? डॉक्टर्स ने क्या कहा

विटामिन डी, जिसे “सनशाइन विटामिन” भी कहा जाता है, एक वसा-घुलनशील विटामिन है जो मुख्य रूप से दो रूपों में पाया जाता है: डी-2 और डी-3। यह एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है जो हड्डियों और दांतों के विकास और प्रतिरक्षा प्रणाली के नियमित कार्य के लिए आवश्यक है। कई अध्ययनों ने इसके कमी को विभिन्न सामान्य विकारों से जोड़ा है, जिनमें मस्कुलोस्केलेटल, मेटाबोलिक, कार्डियोवास्कुलर, घातक, ऑटोइम्यून और संक्रामक रोग शामिल हैं।

इससे व्यापक सप्लीमेंटेशन और अधिक संख्या में बढ़ी हुई लैबोरेटरी टेस्टिंग के कारण चलन बढ़ा है। एंडोक्राइन सोसाइटी ने इस हफ्ते एक नया दिशा-निर्देश जारी किया है, जिसमें स्वस्थ वयस्कों के लिए विटामिन डी की जांच और सप्लीमेंटेशन की अनुशंसा नहीं की गई है, खासकर 75 साल की उम्र तक। पैनल ने सुझाव दिया कि आमतौर पर स्वस्थ व्यक्तियों के लिए रूटीन 25-हाइड्रॉक्सीविटामिन डी टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि लैबोरेटरी भी अपने पैकेजों में विटामिन डी परीक्षण की पेशकश कर रही हैं। विटामिन डी परीक्षणों को नियमित रूप से करने की आवश्यकता नहीं Vitamin D tests do not need to be done routinely फुलरेणु ने कहा, विटामिन डी परीक्षणों को नियमित रूप से करने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल कुछ विशेष स्थितियों में अनुशंसित है। यह निश्चित रूप से एक स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है।

फोर्टिस सी-डॉक अस्पताल के चेयरमैन और डायरेक्टर, डायबिटीज और एंडोक्रिनोलॉजी, अनूप मिश्रा ने बताया, “इन विशिष्ट स्थितियों को छोड़कर, स्वस्थ व्यक्तियों में रूटीन विटामिन डी स्तर की माप की अनुशंसा नहीं की जाती है, क्योंकि यह महंगा है और सप्लीमेंटेशन से सकारात्मक परिणाम नहीं मिल सकते।”

विशेषज्ञ ने कहा, भारतीय जनसंख्या में विटामिन डी की कमी व्यापक है, लेकिन इसके महत्व को अधिकांश लोग नहीं जानते। बच्चों में, यह रिकेट्स की घटना को कम कर सकता है; बुजुर्गों में, यह मृत्यु दर को कम कर सकता है; गर्भावस्था के दौरान, यह प्रतिकूल भ्रूण परिणामों को कम कर सकता है; और प्रीडायबिटीज के साथ, यह डायबिटीज के विकास को रोक सकता है। इसे इन स्थितियों में प्रशासित करने की अनुशंसा की जाती है।

