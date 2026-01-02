1.20 करोड़ की परियोजना का काम शुरू, नर्मदा में नहीं मिलेगा नालों का गंदा पानी

नववर्ष में नगर को मिली बड़ी सौगात

डिंडौरी. नगरवासियों के लिए नववर्ष 2026 एक बड़ी राहत और नई उम्मीद लेकर आया है। वर्षों से नगर की सबसे गंभीर और संवेदनशील समस्या मां नर्मदा में सीधे गिरते गंदे नालों पर अब निर्णायक रोक लगने जा रही है। यह वही समस्या थी जिसने लंबे समय से श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रही थी, नर्मदा परिक्रमावासियों को व्यथित और नगरवासियों को शर्मिंदगी का एहसास करा रही थी। इस जटिल समस्या का समाधान प्रशासनिक दृढ़ता और दूरदर्शी नेतृत्व के चलते साकार होने जा रहा है। गुरुवार को पत्रकारों से चर्चा के दौरान कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने स्पष्ट किया कि माँ नर्मदा के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शासन से 1 करोड़ 20 लाख रुपए की बहुप्रतीक्षित परियोजना स्वीकृत हो गई है। यह परियोजना न केवल नालों को रोकने की तकनीकी योजना है, बल्कि नर्मदा की पवित्रता और डिंडौरी की पहचान को बचाने का संकल्प भी है।