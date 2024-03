ये 11 लक्षण बताते हैं आपके फेफड़ों में है सूजन, ये घरेलु उपाय आजमाइए , निकल जाएगा बलगम

जब लंग्स में सूजन हो, तो ये बातों का ध्यान रखें: Swelling in the lungs, keep these things in mind:

- सिगरेट और अन्य धूम्रपान से दूर रहें। मास्क पहनें ताकि धूल और प्रदूषण के खिलाफ सुरक्षित रहें।

- शराब और नशीली दवाओं से बचें। मारिजुआना, कोकीन, और अन्य ड्रग्स लंग्स में सूजन का कारण बन सकते हैं।

- भारी व्यायाम से बचें। ये लंग्स की सूजन को बढ़ा सकते हैं। धीरे-धीरे व्यायाम जैसे टहलना, साइकिलिंग, और प्राणायाम को अपनाएं।



डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।