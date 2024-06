Bigg boss ott 3 : छोटी उम्र में इस अभिनेत्री का लिवर हुआ खराब, शराब पीने की आदत पर बोली…, जाने क्या है ये गंभीर बीमारी

ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस (Autoimmune hepatitis) है, एक ऐसी बीमारी जो बिना किसी बाहरी कारण के यकृत को नुकसान पहुंचाती है। सना ने कहा, ‘मुझे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस (Autoimmune hepatitis) बीमारी है। मैंने आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन मेरा लिवर खराब हो गया है। क्योंकि ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस (Autoimmune hepatitis) एक ऐसी बीमारी है, जो इंसान का लिवर खराब कर देती है। फिर चाहें वो शराब पीता हो या ना पीता हो।’ सना मकबूल (Sana Maqbool) , जिन्हें बिग बॉस ओटीटी 3 (Bigg boss ott 3) में देखा गया था, ने हाल ही में अपनी गंभीर बीमारी के बारे में खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि उन्हें(Autoimmune hepatitis) है, एक ऐसी बीमारी जो बिना किसी बाहरी कारण के यकृत को नुकसान पहुंचाती है। सना ने कहा, ‘मुझे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस (Autoimmune hepatitis) बीमारी है। मैंने आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन मेरा लिवर खराब हो गया है। क्योंकि ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस (Autoimmune hepatitis) एक ऐसी बीमारी है, जो इंसान का लिवर खराब कर देती है। फिर चाहें वो शराब पीता हो या ना पीता हो।’

View this post on Instagram A post shared by Sana Makbul (@divasana) ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस (Autoimmune hepatitis) एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही यकृत की कोशिकाओं पर हमला करती है, जिससे सूजन और यकृत की क्षति होती है। सना ने आगे बताया कि इस बीमारी का पता लगाना आसान नहीं होता और अक्सर लोग तब ही इसके बारे में जान पाते हैं जब यह अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी होती है। लेकिन सना अपने आप को भाग्यशाली मानती हैं क्योंकि उन्हें इस बीमारी का पता शुरुआती चरण में ही चल गया, जिससे वे समय पर उपचार शुरू कर सकीं। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस (Autoimmune hepatitis) एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही यकृत की कोशिकाओं पर हमला करती है, जिससे सूजन और यकृत की क्षति होती है। सना ने आगे बताया कि इस बीमारी का पता लगाना आसान नहीं होता और अक्सर लोग तब ही इसके बारे में जान पाते हैं जब यह अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी होती है। लेकिन सना अपने आप को भाग्यशाली मानती हैं क्योंकि उन्हें इस बीमारी का पता शुरुआती चरण में ही चल गया, जिससे वे समय पर उपचार शुरू कर सकीं।

इस बीमारी के लक्षणों में थकान, त्वचा और आंखों का पीला पड़ना, पेट में दर्द और सूजन, और भूख में कमी शामिल हो सकते हैं। इसका उपचार स्टेरॉयड और अन्य इम्यूनोसप्रेसिव दवाओं के माध्यम से किया जाता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली की गतिविधि को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। समय पर निदान और उचित उपचार के माध्यम से, इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है और यकृत को और अधिक नुकसान से बचाया जा सकता है।



View this post on Instagram A post shared by Sana Makbul (@divasana)

सना मकबूल का यह खुलासा लोगों को ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस (Autoimmune hepatitis) जैसी गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूक करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उनका यह साहसिक कदम न केवल उनके प्रशंसकों को उनकी स्वास्थ्य यात्रा के बारे में बताता है, बल्कि उन्हें इस बीमारी के बारे में अधिक जानकारी और जागरूकता फैलाने का भी अवसर देता है सना मकबूल का यह खुलासा लोगों को ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस (Autoimmune hepatitis) जैसी गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूक करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उनका यह साहसिक कदम न केवल उनके प्रशंसकों को उनकी स्वास्थ्य यात्रा के बारे में बताता है, बल्कि उन्हें इस बीमारी के बारे में अधिक जानकारी और जागरूकता फैलाने का भी अवसर देता है

फैटी लीवर डिजीज की रोकथाम और उपचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है स्वस्थ जीवनशैली को अपनाना। सही खानपान, नियमित व्यायाम, और तनावमुक्त जीवनशैली से आप इस बीमारी को रोक सकते हैं और यदि पहले से है तो इसे ठीक कर सकते हैं। स्वस्थ रहें और अपने यकृत की देखभाल करें!



ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस: क्या है और कैसे करें उपचार Autoimmune hepatitis: what it is and how to treat it

ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस (Autoimmune hepatitis) एक प्रकार की लीवर की बीमारी है जिसमें हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अपने ही लीवर पर हमला करती है। इससे लीवर में सूजन आ जाती है और लीवर की कोशिकाओं को नुकसान होता है। यह एक गंभीर बीमारी है लेकिन सही समय पर पहचान और उपचार से इसे नियंत्रित किया जा सकता है।

ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के लक्षण Symptoms of autoimmune hepatitis थकान: अत्यधिक थकान और कमजोरी महसूस होना। त्वचा और आंखों का पीला पड़ना: जिसे पीलिया कहा जाता है। पेट में दर्द: खासकर ऊपरी दाएं हिस्से में। भूख में कमी: खाने की इच्छा कम हो जाना। जोड़ों में दर्द: शरीर के जोड़ों में दर्द और सूजन। त्वचा पर रैशेज: त्वचा पर लाल धब्बे या रैशेज निकलना।

ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के कारण Causes of autoimmune hepatitis इस बीमारी का सटीक कारण अभी तक पूरी तरह से ज्ञात नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यह जेनेटिक और पर्यावरणीय कारकों के कारण हो सकता है। यह महिलाओं में अधिक आम है और कई बार यह बीमारी किसी संक्रमण या दवा के रिएक्शन के बाद भी शुरू हो सकती है।

इस बीमारी का सटीक कारण अभी तक पूरी तरह से ज्ञात नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यह जेनेटिक और पर्यावरणीय कारकों के कारण हो सकता है। यह महिलाओं में अधिक आम है और कई बार यह बीमारी किसी संक्रमण या दवा के रिएक्शन के बाद भी शुरू हो सकती है।