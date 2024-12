चेहरे और गर्दन पर दिखने वाले ये निशान हो सकते हैं इस गंभीर के लक्षण , भूलकर भी न करें नजरअंदाज

Lung cancer early signs : चेहरे और गर्दन पर दिखने वाले प्रमुख लक्षण Major symptoms visible on the face and neck फेफड़ों के कैंसर (Lung cancer) के कई ऐसे लक्षण हैं जो चेहरे और गर्दन पर नजर आते हैं। इन पर ध्यान देना जरूरी है।

1. चेहरे की सूजन अगर आपके चेहरे पर बार-बार सूजन आ रही है, तो यह फेफड़ों के कैंसर (Lung cancer) का संकेत हो सकता है। यह समस्या तब होती है जब सुपीरियर वेना कावा (SVC) नामक नस पर दबाव पड़ता है, जिससे रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है।

लक्षण:

2. त्वचा की बनावट में बदलाव फेफड़ों के कैंसर (Lung cancer) के कारण त्वचा पर काले, भूरे, गुलाबी या लाल रंग के चपटे धब्बे दिखाई दे सकते हैं। यह स्थिति दुर्लभ है लेकिन नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए।



3. चेहरे में दर्द

Lung cancer early signs

चेहरे का दर्द फेफड़ों के कैंसर (Lung cancer) का दुर्लभ लक्षण है। यह तब होता है जब ट्यूमर या आसपास की नसें, जैसे कि वागस नर्व, प्रभावित होती हैं।

चेहरे के एक तरफ दर्द

कान के आसपास दर्द 4. चेहरे की संरचना में बदलाव चेहरे की असामान्यता, जैसे कि झुकाव या सुन्नता, कैंसर के संकेत हो सकते हैं। यह स्थिति आमतौर पर दुर्लभ मामलों में देखने को मिलती है।

5. होंठों के रंग में बदलाव होंठों का नीला या बैंगनी रंग दिखना रक्त में ऑक्सीजन की कमी का संकेत हो सकता है। यह फेफड़ों के कैंसर (Lung cancer) का संभावित लक्षण हो सकता है।

लगातार खांसी

सांस लेने में कठिनाई

सीने में दर्द

खांसते समय खून आना

आवाज का भारी होना

भूख न लगना और वजन घटना

कंधे में दर्द क्या करें? यदि इन लक्षणों में से कोई भी लंबे समय तक बना रहता है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। शुरुआती निदान से इलाज के परिणाम बेहतर हो सकते हैं और जीवन प्रत्याशा बढ़ सकती है।

फेफड़ों के कैंसर को समझना और इसके लक्षणों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। समय पर पहचान और इलाज से इस जानलेवा बीमारी को हराया जा सकता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें और नियमित जांच करवाते रहें।