यदि आप भी करते हैं यह गलती तो हो जाए सावधान, नहीं तो हो सकता है Lung Cancer

Difference between lung cancer and TB : अकसर हम परेशान रहते हैं कि लंग कैंसर और टीबी की समस्या एक जैसी दिखती है तो उनमें (Difference between lung cancer and TB )अंतर कैसे करें। इन दोनों के लक्षण एक जैसे दिखने के कारण हमें आमतौर पर ऐसी समस्या आती है। इस कंन्फयूज के कारण अकसर लोग अपनी जान भी गवा देते हैं।

लोग कई बार फेफड़ों के कैंसर के लक्षणों को तपेदिक (टीबी) के रूप में पहचान लेते हैं, जबकि ये दोनों बीमारियाँ पूरी