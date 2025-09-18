जानिए भारत का सबसे अधिक पढ़ा लिखा शहर कौन-सा है, केरल में नहीं है मौजूद

Most Educated City In India: भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शाशित प्रदेश हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे अधिक पढ़ा-लिखा राज्य और शहर कौन सा है? भारत में शिक्षा स्तर और साक्षरता दर को लेकर अक्सर केरल का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। यह राज्य लंबे समय से सबसे अधिक साक्षर राज्यों की सूची में शामिल रहा है। लेकिन अगर बात केवल शहरों की हो, तो देश का सबसे अधिक पढ़ा-लिखा शहर केरल में नहीं, बल्कि किसी और राज्य में स्थित है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, आइजोल (Aizawl), मिजोरम की राजधानी, भारत का सबसे ज्यादा साक्षर शहर है। यहां की साक्षरता दर 98.36 प्रतिशत है। जो किसी भी बड़े भारतीय शहर से कहीं आगे है।