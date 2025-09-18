Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

जानिए भारत का सबसे अधिक पढ़ा लिखा शहर कौन-सा है, केरल में नहीं है मौजूद

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर कोच्चि का नाम आता है। इस शहर की साक्षरता दर 97.36 है। जिसमें महिलाओं की साक्षरता दर 96.51 और पुरुषों की साक्षरता दर 98.25 है। जानिये पहला शहर कौन सा है।

भारत

Anurag Animesh

Sep 18, 2025

Most Educated City In India

Most Educated City In India: भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शाशित प्रदेश हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे अधिक पढ़ा-लिखा राज्य और शहर कौन सा है? भारत में शिक्षा स्तर और साक्षरता दर को लेकर अक्सर केरल का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। यह राज्य लंबे समय से सबसे अधिक साक्षर राज्यों की सूची में शामिल रहा है। लेकिन अगर बात केवल शहरों की हो, तो देश का सबसे अधिक पढ़ा-लिखा शहर केरल में नहीं, बल्कि किसी और राज्य में स्थित है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, आइजोल (Aizawl), मिजोरम की राजधानी, भारत का सबसे ज्यादा साक्षर शहर है। यहां की साक्षरता दर 98.36 प्रतिशत है। जो किसी भी बड़े भारतीय शहर से कहीं आगे है।

Literacy Rate In India: कोच्चि का नंबर दूसरा


इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर कोच्चि का नाम आता है। इस शहर की साक्षरता दर 97.36 है। जिसमें महिलाओं की साक्षरता दर 96.51 और पुरुषों की साक्षरता दर 98.25 है। आइजोल के सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे होने के पीछे करा ये है कि मिजोरम में शिक्षा को लेकर लोगों की गहरी रुचि है। यहां स्कूलों और कॉलेजों तक बच्चों की पहुंच आसान है। राज्य सरकार शिक्षा को प्राथमिकता देती है और यहां ड्रॉपआउट रेट बेहद कम है। समाज में पढ़ाई-लिखाई को प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है, जिससे हर परिवार बच्चों को पढ़ाना चाहता है। सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे

Literacy Rate: बड़े शहर पीछे क्यों?

दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे मेट्रो शहरों में उच्च शिक्षा के बेहतरीन अवसर मौजूद हैं, लेकिन जनसंख्या के आकार और प्रवासी मजदूरों की संख्या अधिक होने से यहां औसत साक्षरता दर थोड़ी कम हो जाती है। सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे राज्यों की लिस्ट में केरला सबसे ऊपर था। लेकिन अब मिजोरम ने ये जगह ले ली है।

तीसरे स्थान पर भी केरल का ही एक शहर त्रिशूर है, जहां कुल साक्षरता दर 97.06 प्रतिशत दर्ज की गई है। यहां पुरुषों की साक्षरता 98.12 प्रतिशत और महिलाओं की 96.09 प्रतिशत है। इसके बाद चौथे स्थान पर कोझिकोड आता है। यह भी केरल का प्रमुख शहर है और यहां साक्षरता दर 96.53 प्रतिशत है। पुरुषों की दर 97.71 प्रतिशत जबकि महिलाओं की 95.47 प्रतिशत है। पांचवें स्थान पर अलप्पुझा (केरल) शामिल है, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया है।आइजोल ने पूरे देश में सबसे अधिक साक्षर शहर होने का गौरव हासिल किया हो, लेकिन केरल के कई शहर लगातार शीर्ष स्थानों पर बने हुए हैं।

शिक्षा

Published on:

18 Sept 2025 05:54 pm

Hindi News / Education News / जानिए भारत का सबसे अधिक पढ़ा लिखा शहर कौन-सा है, केरल में नहीं है मौजूद

