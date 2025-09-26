बिहार की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, कितनी पढ़ी-लिखी हैं Rabri Devi, तेजश्वी से ज्यादा या कम?



बिहार की राजनीति हमेशा से चर्चाओं में रही है। लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक करियर से लेकर उनके परिवार की सक्रिय राजनीति तक, बिहार की सियासत में यादव परिवार का दबदबा साफ देखा जाता है। इस कड़ी में राबड़ी देवी का नाम सबसे अहम है, क्योंकि वह राज्य की पहली और अब तक की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही हैं। राबड़ी देवी का जन्म 1 दिसंबर 1956 को गया जिले के सैलोर गांव में हुआ था। एक सामान्य ग्रामीण परिवेश में पली-बढ़ी राबड़ी देवी ने शुरुआती पढ़ाई गांव के स्कूल से की। राबड़ी देवी ने आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई की थी। कम उम्र में ही उनकी शादी लालू प्रसाद यादव से हो गई थी।