10वीं के बाद आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस क्या लें….हो रहे हैं कंफ्यूज तो इस तरह करें फैसला

Career Options After 10th How To Choose: 10वीं के बाद कौन सा विषय चुनें, स्ट्रीम क्या होगा, ऐसे सवालों को लेकर बच्चे अक्सर परेशान रहते हैं। कक्षा 10वीं के बाद सही स्ट्रीम का चयन करना एक स्कूली छात्र के लिए सबसे कठिन निर्णय में से एक है।

भारत•Mar 31, 2025 / 12:38 pm• Shambhavi Shivani

Career Options After 10th How To Choose: यदि आपने भी हाल ही में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा दी है तो ये समय आपके लिए काफी तनाव भरा होगा। 10वीं के बाद कौन सा विषय चुनें, स्ट्रीम क्या होगा, ऐसे सवालों को लेकर बच्चे अक्सर परेशान रहते हैं। कक्षा 10वीं के बाद सही स्ट्रीम का चयन करना एक स्कूली छात्र के लिए सबसे कठिन निर्णय में से एक है। अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो ये आर्टिकल आपकी मदद कर सकता है।

बिहार बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड ने पहले 12वीं और फिर 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी किया। वहीं अन्य बोर्ड के रिजल्ट भी जारी होने वाले हैं। ऐसे में छात्रों के मन में एक ही सवाल चल रहा होता है कि 10वीं के बाद कौन सा विषय चुनें। यहां हम आपको कुछ प्वॉइंट्स बताने जा रहे हैं, जिन पर विचार करने के बाद आपको सही स्ट्रीम चुनने में मदद मिलेगी। अपनी क्षमता के आधार पर स्ट्रीम का चुनाव करें कोई भी स्ट्रीम चुनने से पहले ये देखें कि आपको कौन सा विषय पढ़ने में अच्छा लगता है। जो भी आपका पसंदीदा विषय हो उससे संबंधित स्ट्रीम चुनें। पसंद के साथ साथ ये भी देखें कि आप किस विषय को पढ़ने में सक्षम हैं। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो रिजल्ट में सभी विषयों के अंक देख सकते हैं। हालांकि, सिर्फ मार्क्स के आधार पर विषय नहीं चुना जाना चाहिए। ऐसे में आप तीनों बिंदुओं पर ध्यान दें। यह भी पढ़ें ये है दिल्ली का टॉप MBA कॉलेज, लाखों में है फीस | Delhi Best Colleges शिक्षकों या एक्सपर्ट की मदद लें यदि विषय चुनने में ज्यादा परेशानी आ रही है तो आप अपने शिक्षक और एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। आप किसी करियर काउंसलर से हेल्प ले सकते हैं। नहीं तो आप अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं। जिन शिक्षकों ने आपको पढ़ाया है, वे आपकी क्षमता को अच्छे से पहचानते हैं। ऐसे में वे आपको बेहतर विकल्प चुनने में मदद करेंगे। यदि विषय चुनने में ज्यादा परेशानी आ रही है तो आप अपने शिक्षक और एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। आप किसी करियर काउंसलर से हेल्प ले सकते हैं। नहीं तो आप अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं। जिन शिक्षकों ने आपको पढ़ाया है, वे आपकी क्षमता को अच्छे से पहचानते हैं। ऐसे में वे आपको बेहतर विकल्प चुनने में मदद करेंगे। दबाव में फैसला न लें अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि स्टूडेंट्स अपने माता-पिता के दबाव में या अन्य तरह के प्रेशर में विषय चुनने का फैसला लेते हैं। ऐसे गलती आप भी न करें और विषय वही चुनें जिसमें आपकी रूचि हो। करियर ऑप्शन को ध्यान में रखकर स्ट्रीम चुनें 10वीं कक्षा में विषय चुनते हुए करियर ऑप्शन को भी ध्यान में रखना जरूरी है। मान लें आप कोई ऐसा विषय चुनते हैं जिसमें आपकी दिलचस्पी हो लेकिन भविष्य में उस विषय से संबंधित कोई जॉब न हो तो ये आपके लिए गलत निर्णय साबित हो सकता है। ऐसे में आप पहले अच्छे से पता कर लें कि आप जो विषय चुनने वाले हैं आगे आने वाले समय में उसका क्या भविष्य है, कितनी सैलरी मिलेगी और मार्केट कहां कहां है।