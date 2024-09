यूपी के स्कूल में Non Veg खाने पर बवाल, प्रिंसिपल ने लिया स्टूडेंट पर एक्शन, जानिए पूरा मामला

Non Veg : यह है पूरा मामला दरअसल, पूरा मामला अमरोहा के जोया में स्थित हिल्टन कान्वेंट स्कूल का है। स्कूल के प्रिंसिपल का आरोप है कि 5 वर्षीय बच्चा स्कूल के लंच में Non Veg लाता है। स्कूल के बाकि बच्चों ने नॉनवेज लाने की शिकायत प्रिंसिपल से की। प्रिंसिपल ने जब इस बात की शिकायत बच्चे के मां से की तो मां ने टिफिन में Non Veg लाने की बात को नकार दिया।

जिसके बाद प्रिंसिपल ने चेतावनी दी कि अगर फिर से टिफिन में Non Veg पाया जाता है तो बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। प्रिंसिपल के इतना कहने के बाद बच्चे की मां और प्रिंसिपल के बीच जमकर बहस हुई। इस पूरी बहस का बच्चे की मां ने वीडियो बना लिया। जो अब वायरल हो रहा है।