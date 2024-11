Chhath Puja School Holiday 2024 : दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड में छठ पूजा को लेकर स्कूलों में रहेगी छुट्टी, जानें तारीख

Chhath Puja School Holiday 2024 : दिल्ली में रहेगा एक दिन का सार्वजनिक अवकाश

(Chhath Puja School Holiday in Delhi)छठ पूजा कुल मिलाकर 4 दिनों का त्योहार होता है। लेकिन मुख्यतः तीसरे दिन लोग पूरे दिन इस पूजा को लेकर व्यस्त रहते हैं। इस बार छठ पूजा 5 नवंबर से लेकर 08 नवंबर तक होना है। इसलिए दिल्ली सरकार ने 7 तारीख को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा कर दी है। इस दिन दिल्ली में स्कूलों की छुट्टी रहेगी। (Chhath Puja School Holiday in UP) उत्तर प्रदेश में इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन छठ के दिन 7 नवंबर को छुट्टी रहने की संभावना है।