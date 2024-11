ICSI ने Yuvotsav 2025 के लिए शुरू की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, जानें पूरी डिटेल

Yuvotsav 2025 : इन कार्यक्रमों का होगा आयोजन

इस कार्यक्रम में कई प्रतियोगिताएं होती है। इसमें लगभग 23 प्रतियोगिताएं शामिल है। जिनका आयोजन इस कार्यक्रम में किया जाता है। इसमें Business Idea Pitch,(within 2 minutes), Essay writing competition, Tongue Twister (Zuban Sambhal Kar), Poetry Competition, Quiz (Prashnavali), Best out of Waste, Slogan Writing Competition शामिल है। इसके अलावा Arm Wrestling, Hindi Songs (Solo performance), Fashion show- Ethnic Indian, Know your state competition, Calligraphy competition, Musical chair, Rangoli, Debate (Tol Mol k e Bol) जैसे कई कार्यक्रम शामिल हैं।