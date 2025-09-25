Delhi Police Vacancy 2025: दिल्ली पुलिस में निकली एक और भर्ती, हेड कांस्टेबल पद के लिए नोटिफिकेशन जारी, 80 हजार से ज्यादा सैलरी

Delhi Police Vacancy 2025: दिल्ली पुलिस में काम करने का एक और बढ़िया मौका युवाओं के लिए आया है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल (AWO/TPO) के पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो भी युवा इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर 15 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 552 पदों को भरा जाना है। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पदों पर 7,565 रिक्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।