शिक्षा

Delhi Police Vacancy 2025: दिल्ली पुलिस में निकली एक और भर्ती, हेड कांस्टेबल पद के लिए नोटिफिकेशन जारी, 80 हजार से ज्यादा सैलरी

Delhi Police Bharti: इस भर्ती के माध्यम से पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कुल 370 पदों के लिए भर्ती की जानी है। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए 182 पद आरक्षित हैं।

भारत

Anurag Animesh

Sep 25, 2025

Delhi Police Vacancy 2025
Delhi Police Vacancy 2025(AI Image-ChatGPT)

Delhi Police Vacancy 2025: दिल्ली पुलिस में काम करने का एक और बढ़िया मौका युवाओं के लिए आया है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल (AWO/TPO) के पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो भी युवा इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर 15 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 552 पदों को भरा जाना है। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पदों पर 7,565 रिक्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

Delhi Police Bharti: इतने पदों पर होनी है भर्ती


इस भर्ती के माध्यम से पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कुल 370 पदों के लिए भर्ती की जानी है। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए 182 पद आरक्षित हैं।

पुरुष
सामान्य (UR): 158
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 37
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 94
अनुसूचित जाति (SC): 48
अनुसूचित जनजाति (ST): 33

महिला
सामान्य (UR): 78
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 18
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 47
अनुसूचित जाति (SC): 23
अनुसूचित जनजाति (ST): 16

Delhi Police Vacancy 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा


इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा (साइंस और मैथ्स विषयों के साथ) पास की हो।
वैकल्पिक रूप से, मैकेनिक-कम-ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (NTC) भी मान्य होगा। कंप्यूटर स्किल्स जरूरी हैं, जैसे,
15 मिनट में कम से कम 1000 की-स्ट्रोक्स (इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग), MS Office और प्रिंटिंग का बेसिक ज्ञान।

आयु सीमा

1 जुलाई 2025 तक उम्र 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 के बाद और 1 जुलाई 2007 से पहले होना अनिवार्य है। SC, ST, OBC और अन्य आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी।

Delhi Police Bharti 2025: इतनी मिलेगी सैलरी


चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल-4 के अनुसार 25,500 रूपये से81,100 रुपया प्रति माह वेतन मिलेगा। इसके अलावा, उन्हें डीए (DA), एचआरए (HRA), टीए (TA), मेडिकल सुविधाएं और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) का लाभ भी मिलेगा।इस भर्ती में आवेदन करने के लिए सामान्य व OBC पुरुष उम्मीदवार को आवेदन शुल्क के तौर 100 रुपया देना होगा। वहीं महिला, SC/ST और पूर्व सैनिक उम्मीदवार को किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा।

