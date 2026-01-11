School Holiday: इस राज्य में 15 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी, जान लें बिहार, यूपी,राजस्थान का हाल

School Holiday: उत्तर भारत समेत परे देश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जिस कारण से लोग धूप निकलने की राह देखते रहते हैं। ठंड को देखते हुए ही कई राज्यों के स्कूलों को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। दिल्ली में इस बार भी जोरदार ठंड पड़ रही है। ऐसे हालात में बच्चों की सेहत और सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा निदेशालय ने साफ कर दिया है कि राजधानी के सभी सरकारी और निजी स्कूल 15 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। यह फैसला खास तौर पर नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए लिया गया है।