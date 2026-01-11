11 जनवरी 2026,

School Holiday: इस राज्य में 15 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी, जान लें बिहार, यूपी,राजस्थान का हाल

पिछले कुछ दिनों से सुबह का नजारा एक जैसा है। चारों तरफ धुंध, सड़कों पर कम दिखती गाड़ियां और ठिठुरते लोग। तापमान लगातार नीचे जा रहा है और विजिबिलिटी कई इलाकों में बेहद कम हो गई है।

भारत

image

Anurag Animesh

Jan 11, 2026

School Holiday

School Holiday(AI Image-ChatGpt)

School Holiday: उत्तर भारत समेत परे देश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जिस कारण से लोग धूप निकलने की राह देखते रहते हैं। ठंड को देखते हुए ही कई राज्यों के स्कूलों को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। दिल्ली में इस बार भी जोरदार ठंड पड़ रही है। ऐसे हालात में बच्चों की सेहत और सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा निदेशालय ने साफ कर दिया है कि राजधानी के सभी सरकारी और निजी स्कूल 15 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। यह फैसला खास तौर पर नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए लिया गया है।

School Closed: छुट्टी बढ़ाने का लिया गया फैसला

School Holiday: बाकि राज्यों का क्या है हाल?


दिल्ली के साथ उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जिस कारण से इन राज्यों में भी स्कूलों को मौसम के अनुसार की खोला या बंद किया जा रहा है। बिहार में 10 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया था। वहीं यूपी में 15 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी रहने वाली है। राजस्थान की बात करें तो
राज्य के अलग-अलग जिले में अलग-अलग तारीखों पर स्कूलों की छुट्टी है। हरियाणा और पंजाब में 16 जनवरी से स्कूल खुलेंगे।

