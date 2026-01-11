School Holiday: इस राज्य में 15 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी, जान लें बिहार, यूपी,राजस्थान का हाल

School Holiday(AI Image-ChatGpt)
School Holiday: उत्तर भारत समेत परे देश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जिस कारण से लोग धूप निकलने की राह देखते रहते हैं। ठंड को देखते हुए ही कई राज्यों के स्कूलों को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। दिल्ली में इस बार भी जोरदार ठंड पड़ रही है। ऐसे हालात में बच्चों की सेहत और सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा निदेशालय ने साफ कर दिया है कि राजधानी के सभी सरकारी और निजी स्कूल 15 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। यह फैसला खास तौर पर नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए लिया गया है।
पिछले कुछ दिनों से सुबह का नजारा एक जैसा है। चारों तरफ धुंध, सड़कों पर कम दिखती गाड़ियां और ठिठुरते लोग। तापमान लगातार नीचे जा रहा है और विजिबिलिटी कई इलाकों में बेहद कम हो गई है। ऐसे में बच्चों का स्कूल जाना जोखिम भरा हो सकता था। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। इन्हीं हालात को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया।
दिल्ली के साथ उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जिस कारण से इन राज्यों में भी स्कूलों को मौसम के अनुसार की खोला या बंद किया जा रहा है। बिहार में 10 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया था। वहीं यूपी में 15 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी रहने वाली है। राजस्थान की बात करें तो
राज्य के अलग-अलग जिले में अलग-अलग तारीखों पर स्कूलों की छुट्टी है। हरियाणा और पंजाब में 16 जनवरी से स्कूल खुलेंगे।
