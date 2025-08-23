सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें SSC Stenographer Answer Key 2025, जानें कब जारी होगा रिजल्ट

SSC Stenographer Answer Key 2025: SSC Stenographer परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों के लिए नया अपडेट आ गया है। Staff Selection Commission(SSC) ने स्टेनोग्राफर ग्रेड ‘C’ और ‘D’ परीक्षा 2025 की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है। यह परीक्षा 6, 7, 8 और 11 अगस्त 2025 को देशभर के विभिन्न केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की गई थी। अब जो भी उम्मीदवार आंसर-की देखना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट से देख सकते हैं। उम्मीदवार अपनी रिस्पॉन्स शीट और आंसर-की के आधार पर ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने की विंडो 22 अगस्त शाम 6 बजे से 25 अगस्त शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। आपत्ति दर्ज करने के लिए प्रति प्रश्न शुल्क 50 रुपये निर्धारित किया गया है (पहले यह 100 रुपये था)।