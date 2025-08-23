सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें SSC Stenographer Answer Key 2025, जानें कब जारी होगा रिजल्ट

SSC Stenographer Answer Key 2025: SSC Stenographer परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों के लिए नया अपडेट आ गया है। Staff Selection Commission(SSC) ने स्टेनोग्राफर ग्रेड ‘C’ और ‘D’ परीक्षा 2025 की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है। यह परीक्षा 6, 7, 8 और 11 अगस्त 2025 को देशभर के विभिन्न केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की गई थी। अब जो भी उम्मीदवार आंसर-की देखना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट से देख सकते हैं। उम्मीदवार अपनी रिस्पॉन्स शीट और आंसर-की के आधार पर ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने की विंडो 22 अगस्त शाम 6 बजे से 25 अगस्त शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। आपत्ति दर्ज करने के लिए प्रति प्रश्न शुल्क 50 रुपये निर्धारित किया गया है (पहले यह 100 रुपये था)।
आंसर-की देखने के लिए SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर "Notice Board" सेक्शन में जाएं।
संबंधित लिंक पर क्लिक करें Uploading of Tentative Answer Keys along with Candidates’ Response Sheet(s) of Stenographer Grade 'C' and 'D' Examination, 2025।
पीडीएफ नोटिस खोलें और आंसर-की के लिंक पर क्लिक करें।
आंसर-की डाउनलोड या सेव कर लें।
रिजल्ट से पहले उम्मीदवार आंसर-की के आधार पर अपने अनुमानित अंक निकाल सकते हैं। सही उत्तर पर अंक जोड़ें। वहीं गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग के अनुसार अंक काटे जाएंगे। अनअटेम्प्टेड प्रश्नों पर कोई अंक न जोड़ा जाएगा, न घटाया जाएगा। रिस्पॉन्स शीट में उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर, परीक्षा व पोस्ट का नाम, परीक्षा की तारीख और समय, परीक्षा केंद्र का विवरण और दिए गए सभी प्रश्न और उम्मीदवार द्वारा चुने गए उत्तर दिए हुए होंगे।