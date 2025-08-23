Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें SSC Stenographer Answer Key 2025, जानें कब जारी होगा रिजल्ट

SSC: यह परीक्षा 6, 7, 8 और 11 अगस्त 2025 को देशभर के विभिन्न केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की गई थी। अब जो भी उम्मीदवार आंसर-की देखना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट से देख सकते हैं।

भारत

Anurag Animesh

Aug 23, 2025

SSC Stenographer Answer Key 2025
SSC Stenographer Answer Key 2025(Image-Freepik)

SSC Stenographer Answer Key 2025: SSC Stenographer परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों के लिए नया अपडेट आ गया है। Staff Selection Commission(SSC) ने स्टेनोग्राफर ग्रेड ‘C’ और ‘D’ परीक्षा 2025 की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है। यह परीक्षा 6, 7, 8 और 11 अगस्त 2025 को देशभर के विभिन्न केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की गई थी। अब जो भी उम्मीदवार आंसर-की देखना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट से देख सकते हैं। उम्मीदवार अपनी रिस्पॉन्स शीट और आंसर-की के आधार पर ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने की विंडो 22 अगस्त शाम 6 बजे से 25 अगस्त शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। आपत्ति दर्ज करने के लिए प्रति प्रश्न शुल्क 50 रुपये निर्धारित किया गया है (पहले यह 100 रुपये था)।

SSC Stenographer Answer Key 2025: ऐसे देख पाएंगे आंसर-की

आंसर-की देखने के लिए SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर "Notice Board" सेक्शन में जाएं।
संबंधित लिंक पर क्लिक करें Uploading of Tentative Answer Keys along with Candidates’ Response Sheet(s) of Stenographer Grade 'C' and 'D' Examination, 2025।
पीडीएफ नोटिस खोलें और आंसर-की के लिंक पर क्लिक करें।
आंसर-की डाउनलोड या सेव कर लें।

SSC Stenographer: संभावित स्कोर का अनुमान

रिजल्ट से पहले उम्मीदवार आंसर-की के आधार पर अपने अनुमानित अंक निकाल सकते हैं। सही उत्तर पर अंक जोड़ें। वहीं गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग के अनुसार अंक काटे जाएंगे। अनअटेम्प्टेड प्रश्नों पर कोई अंक न जोड़ा जाएगा, न घटाया जाएगा। रिस्पॉन्स शीट में उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर, परीक्षा व पोस्ट का नाम, परीक्षा की तारीख और समय, परीक्षा केंद्र का विवरण और दिए गए सभी प्रश्न और उम्मीदवार द्वारा चुने गए उत्तर दिए हुए होंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

23 Aug 2025 08:57 am

Published on:

23 Aug 2025 08:56 am

Hindi News / Education News / सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें SSC Stenographer Answer Key 2025, जानें कब जारी होगा रिजल्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.