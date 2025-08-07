7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

Drug Inspector Vacancy: ड्रग इंस्पेक्टर के पदों पर निकली भर्ती, अप्लाई करने के लिए लगेगा इतना आवेदन शुल्क

Drug Inspector Vacancy: इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास फार्मेसी या फार्मास्युटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या...

भारत

Anurag Animesh

Aug 07, 2025

Drug Inspector Vacancy
Drug Inspector Vacancy(Image-Freepik)

Drug Inspector Vacancy: सरकारी नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए शानदार मौका सामने आया है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने ड्रग इंस्पेक्टर के पद के लिए भर्ती निकाली है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 109 पदों पर भर्ती की जाएगी। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं और जरुरी योग्यता रखते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। इस भर्ती से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें।

Drug Inspector Vacancy: शैक्षणिक योग्यता और सैलरी


इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास फार्मेसी या फार्मास्युटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में विशेषज्ञता के साथ मेडिकल डिग्री प्राप्त किया होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो उम्मीदवारों को ₹41,800 से ₹1,32,300 प्रति माह तक का वेतन दिया जाएगा।

Drug Inspector Maharashtra MPSC: आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया


चयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट और डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा। इस भर्ती में आवेदन के लिए आवेदन शुल्क के तौर पर उम्मीदवारों को 394 रूपये का भुगतान करना होगा। वहीं रिज़र्व श्रेणी के उम्मीदवारों को 294 रूपये आवेदन शुल्क के तौर पर देंगे होंगे।

Drug Inspector Recruitment: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

आवेदन के लिए सबसे पहले आयोग की वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर “Online Application” लिंक पर क्लिक करें।
उसके बाद रजिस्ट्रेशन करें और आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें।
आवश्यक डाक्यूमेंट्स अपलोड करें और फॉर्म जमा करें।
आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखें।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

07 Aug 2025 01:01 pm

Published on:

07 Aug 2025 12:59 pm

Hindi News / Education News / Drug Inspector Vacancy: ड्रग इंस्पेक्टर के पदों पर निकली भर्ती, अप्लाई करने के लिए लगेगा इतना आवेदन शुल्क

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.