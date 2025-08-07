Drug Inspector Vacancy: ड्रग इंस्पेक्टर के पदों पर निकली भर्ती, अप्लाई करने के लिए लगेगा इतना आवेदन शुल्क

Drug Inspector Vacancy: सरकारी नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए शानदार मौका सामने आया है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने ड्रग इंस्पेक्टर के पद के लिए भर्ती निकाली है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 109 पदों पर भर्ती की जाएगी। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं और जरुरी योग्यता रखते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। इस भर्ती से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें।