Drug Inspector Vacancy: ड्रग इंस्पेक्टर के पदों पर निकली भर्ती, अप्लाई करने के लिए लगेगा इतना आवेदन शुल्क

Drug Inspector Vacancy: सरकारी नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए शानदार मौका सामने आया है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने ड्रग इंस्पेक्टर के पद के लिए भर्ती निकाली है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 109 पदों पर भर्ती की जाएगी। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं और जरुरी योग्यता रखते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। इस भर्ती से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें।
इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास फार्मेसी या फार्मास्युटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में विशेषज्ञता के साथ मेडिकल डिग्री प्राप्त किया होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो उम्मीदवारों को ₹41,800 से ₹1,32,300 प्रति माह तक का वेतन दिया जाएगा।
चयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट और डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा। इस भर्ती में आवेदन के लिए आवेदन शुल्क के तौर पर उम्मीदवारों को 394 रूपये का भुगतान करना होगा। वहीं रिज़र्व श्रेणी के उम्मीदवारों को 294 रूपये आवेदन शुल्क के तौर पर देंगे होंगे।
आवेदन के लिए सबसे पहले आयोग की वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर “Online Application” लिंक पर क्लिक करें।
उसके बाद रजिस्ट्रेशन करें और आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें।
आवश्यक डाक्यूमेंट्स अपलोड करें और फॉर्म जमा करें।
आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखें।