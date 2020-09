GK: एग्जाम में पूछी जाती हैं टेक्निकल फील्ड से जुड़ी ये शॉर्ट टर्म्स, जाने फुल फॉर्म

GK: प्रतियोगिता परीक्षाओं में इन दिनों विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी शॉर्ट टर्म्स की फुल फॉर्म पूछी जाती है। जानिए ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में...

APA: American Psychological Association

BCI: Bar Council of India

BFA: Bachelor of Fine Arts

IUCN: International Union for Conservation of Nature

LoC: Line of Control

MCLR: Marginal Cost of Leading Rates

NATO: North Atlantic Treaty Organization

NPL: National Physical Laboratory

OPEC: Organization of the Petroleum Exporting Countries

POCSO: Protection of Children from Sexual Offences Act

SCIR: Scientific and Industrial Research

SYL: Sutlej-Yamuna Link

URL: Uniform Resource Locator

WPI: Wholesale Price Inflation