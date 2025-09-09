ये है देश का Best Agriculture College, जानें कितना मिलता है पैकेज

Best Agriculture College: देश में लाखों छात्र Agriculture के फील्ड में करियर बना रहे हैं। आज के समय में एग्रीकल्चर में बढ़िया स्कोप छात्रों के लिए हैं। इसलिए देश में कई सारे नयी कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी इस कोर्स से संबंधित खुल रहे हैं। लेकिन कृषि शिक्षा के क्षेत्र में अगर किसी संस्थान को शीर्ष स्थान दिया जाता है तो वह है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, Indian Agricultural Research Institute (IARI), New Delhi। इसे "पूसा संस्थान" के नाम से भी जाना जाता है। नई दिल्ली स्थित यह संस्थान देश ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए एक प्रमुख केंद्र है। इस साल जारी NIRF Ranking 2025 के अनुसार भी यह संस्थान देश का टॉप संस्थान सेलेक्ट हुआ है। IARI की स्थापना वर्ष 1905 में हुई थी।
IARI में पीजी (Post Graduate) और पीएचडी (PhD) स्तर की पढ़ाई करवाई जाती है। यहां के छात्र कृषि विज्ञान, plant pathology, soil science, horticulture, genetics और plant breeding जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों में विशेषज्ञता हासिल करते हैं। साथ ही, संस्थान की अत्याधुनिक लैब्स, रिसर्च फील्ड्स और अनुभवी फैकल्टी इसे अन्य संस्थानों से अलग बनाते हैं।IARI से पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रों को विभिन्न सरकारी और निजी क्षेत्रों में शानदार नौकरी के मौके मिलते हैं। विशेष रूप से कृषि रिसर्च इंस्टिट्यूट, कृषि आधारित कंपनियों, बीज उत्पादन कंपनियों, और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में प्लेसमेंट होता है।
यहां से निकलने वाले छात्रों को औसतन 8 से 10 लाख रुपये सालाना तक का पैकेज मिलता है। कुछ छात्रों को इससे भी अधिक सैलरी ऑफर की जाती है, खासकर अगर उन्होंने रिसर्च में विशेष किसी प्रकार की उपलब्धि हासिल की हो। एग्रीकल्चर से जुड़े कई कोर्सों के लिए ये कॉलेज देश का NO.1 कॉलेज है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान न केवल शिक्षा बल्कि रिसर्च और इनोवेशन में भी आगे है।