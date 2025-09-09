ये है देश का Best Agriculture College, जानें कितना मिलता है पैकेज

Best Agriculture College: देश में लाखों छात्र Agriculture के फील्ड में करियर बना रहे हैं। आज के समय में एग्रीकल्चर में बढ़िया स्कोप छात्रों के लिए हैं। इसलिए देश में कई सारे नयी कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी इस कोर्स से संबंधित खुल रहे हैं। लेकिन कृषि शिक्षा के क्षेत्र में अगर किसी संस्थान को शीर्ष स्थान दिया जाता है तो वह है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, Indian Agricultural Research Institute (IARI), New Delhi। इसे "पूसा संस्थान" के नाम से भी जाना जाता है। नई दिल्ली स्थित यह संस्थान देश ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए एक प्रमुख केंद्र है। इस साल जारी NIRF Ranking 2025 के अनुसार भी यह संस्थान देश का टॉप संस्थान सेलेक्ट हुआ है। IARI की स्थापना वर्ष 1905 में हुई थी।