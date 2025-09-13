IB ACIO Admit Card 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड, Direct Link

IB ACIO Admit Card 2025 को लेकर अपडेट आ गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) भर्ती के लिए टियर-1 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इस खबर में दिए गए डायरेक्ट लिंक से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। यह परीक्षा 16, 17 और 18 सितंबर को आयोजित होगी।
इस भर्ती के जरिए असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 के कुल 3717 पद भरे जाएंगे। इन पदों में से 1537 जनरल कैटेगरी के लिए, 442 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, 946 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 566 अनुसूचित जाति के लिए और 226 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।
इस भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों शामिल होंगे।
लिखित परीक्षा: टियर-I (ऑब्जेक्टिव टेस्ट- 100 अंक)
इस चरण के लिए उम्मीदवारों को 60 मिनट का समय दिया जाएगा। इस परीक्षा में जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल स्टडीज से सवाल पूछे जाएंगे।
टियर-II (वर्णनात्मक परीक्षा- 50 अंक)
इसमें दो भाग होंगे- निबंध लेखन के लिए 30 अंक और अंग्रेजी समझ तथा संक्षेप लेखन के लिए 20 अंक।
टियर-III (इंटरव्यू- 100 अंक)
इस चरण में उम्मीदवारों के व्यक्तित्व और योग्यता का मूल्यांकन किया जाएगा।