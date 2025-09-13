IB ACIO Admit Card 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड, Direct Link

IB ACIO Admit Card 2025 को लेकर अपडेट आ गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) भर्ती के लिए टियर-1 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इस खबर में दिए गए डायरेक्ट लिंक से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। यह परीक्षा 16, 17 और 18 सितंबर को आयोजित होगी।