IBPS RRB Clerk Admit Card हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, Direct Link ibps.in

IBPS RRB Clerk Admit Card को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ गया है। IBPS RRB Mains Exam 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट जारी किया जा चूका है। मेन्स परीक्षा 1 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।
IBPS की यह भर्ती प्रक्रिया देशभर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पज) पदों को भरने के लिए की जा रही है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 8022 पदों पर नियुक्तियां होंगी। प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 6, 7, 13 और 14 दिसंबर 2025 को हुआ था। परीक्षा के बाद से ही उम्मीदवार लगातार रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। अब IBPS ने वेबसाइट पर रिजल्ट स्टेटस लिंक एक्टिव कर दिया है, जहां अभ्यर्थी यह देख सकते हैं कि वे क्वालिफाइड हैं या नॉट क्वालिफाइड।
प्रीलिम्स में सफल उम्मीदवारों को अब सीधे IBPS RRB क्लर्क मेन्स परीक्षा 2026 में बैठने का मौका मिलेगा। IBPS पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि मेन्स परीक्षा 1 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे समय रहते अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उसमें दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, तारीख और समय जैसी डिटेल्स में कोई गलती हो तो तुरंत संबंधित विभाग से संपर्क करना जरूरी है।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।
वेबसाइट होमपेज पर बाईं ओर दिए गए सेक्शन में CRP RRBs पर क्लिक करें
इसके बाद Common Recruitment Process- Regional Rural Banks Phase XIV लिंक खोलें।
उसके बाद Online Mains Exam Call Letter for CRP-RRBs-XIV- Office Assistants (Multipurpose) वाले लिंक पर क्लिक करें।
नया पेज खुलने पर रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि दर्ज करें,
कैप्चा भरकर लॉगिन करें।
स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा, उसे डाउनलोड कर लें।
भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट निकालना न भूलें।
कॉल लेटर डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार उसमें दी गई जानकारी ध्यान से देखें। खासतौर पर अपना नाम, जन्मतिथि, फोटो, सिग्नेचर, परीक्षा केंद्र का पता और परीक्षा का समय जरूर चेक करें। अगर किसी तरह की गड़बड़ी नजर आए, तो बिना देर किए IBPS की हेल्पडेस्क से संपर्क करें।
