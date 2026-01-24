IBPS RRB Clerk Admit Card हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, Direct Link ibps.in

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

वेबसाइट होमपेज पर बाईं ओर दिए गए सेक्शन में CRP RRBs पर क्लिक करें

इसके बाद Common Recruitment Process- Regional Rural Banks Phase XIV लिंक खोलें।

उसके बाद Online Mains Exam Call Letter for CRP-RRBs-XIV- Office Assistants (Multipurpose) वाले लिंक पर क्लिक करें।

नया पेज खुलने पर रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि दर्ज करें,

कैप्चा भरकर लॉगिन करें।

स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा, उसे डाउनलोड कर लें।

भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट निकालना न भूलें।