ICSE Board Result 2020 : लंबा इंतजार हुआ खत्म, आज दोपहर 3 बजे जारी होगा Result, यहां देखें परिणाम

Highlights

-काउंसिल फॉर द स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (Council for the School Certificate Examination) (CISCE) द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट (ICSE Board 10th and 12th result 2020) की घोषणा आज की जाएगी

- रिजल्ट दोपहर तीन बजे जारी किया जाएगा

- इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (ICSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर परिणामों की घोषणा के बारे में जानकरी दी है