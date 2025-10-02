IGNOU Admission 2025: ऑनलाइन कोर्सों के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढीं, अब इस तारीख तक हो सकेगा अप्लाई

IGNOU Admission 2025(Image-IGNOU)
IGNOU Admission 2025 को लेकर अहम अपडेट सामने आ गया है। Indira Gandhi National Open University (IGNOU) ने जुलाई 2025 सेशन में एडमिशनके लिए आवेदन की समय-सीमा आगे बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग (ODL) और ऑनलाइन मोड प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए 15 अक्टूबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। IGNOU ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा सभी ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्सों पर लागू होगी, सर्टिफिकेट कोर्स और सेमेस्टर-आधारित प्रोग्राम को छोड़कर। ऑनलाइन उपलब्ध कोर्स की पूरी लिस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट iop.ignouonline.ac.in पर देखी जा सकती है।
यूनिवर्सिटी ने कहा है कि केवल वही छात्र ऑनलाइन कोर्स चुनें, जिनके पास कंप्यूटर/लैपटॉप और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है और जो डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करने में सहज हों। इन प्रोग्राम्स में किसी भी तरह की प्रिंटेड स्टडी मटेरियल उपलब्ध नहीं कराया जाता। अगर कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम में पढ़ाई नहीं करना चाहता, तो वह ignouadmission.samarth.edu.in के जरिए ODL मोड के कोर्सेज में एडमिशन ले सकता है।
IGNOU में दाखिला लेने वाले योग्य उम्मीदवार एडमिशन की पुष्टि के बाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (scholarships.gov.in) पर जाकर सरकारी छात्रवृत्ति के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी और कोर्स की पूरी सूची के लिए इच्छुक छात्र IGNOU की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करें।
नए एडमिशन लिंक पर जाएं और नया रजिस्ट्रेशन करें।
सभी जरूरी डिटेल्स भर कर फॉर्म को सबमिट करें।
कोर्स का चयन करें और ऑनलाइन आवेदन पूरा करें।
