IGNOU Admission 2025: ऑनलाइन कोर्सों के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढीं, अब इस तारीख तक हो सकेगा अप्लाई

IGNOU Admission 2025 को लेकर अहम अपडेट सामने आ गया है। Indira Gandhi National Open University (IGNOU) ने जुलाई 2025 सेशन में एडमिशनके लिए आवेदन की समय-सीमा आगे बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग (ODL) और ऑनलाइन मोड प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए 15 अक्टूबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। IGNOU ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा सभी ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्सों पर लागू होगी, सर्टिफिकेट कोर्स और सेमेस्टर-आधारित प्रोग्राम को छोड़कर। ऑनलाइन उपलब्ध कोर्स की पूरी लिस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट iop.ignouonline.ac.in पर देखी जा सकती है।