IGNOU Registration: बीएड और बीएससी नर्सिंग कोर्से के लिए IGNOU ने बढ़ाई अंतिम तारीख, अब इस डेट तक करें अप्लाई 

IGNOU Registration Last Date For BEd And BSc Nursing: इग्नू ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए बीएड और बीएसससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है।

भारत•Feb 21, 2025 / 03:18 pm• Shambhavi Shivani

IGNOU Registration Last Date For BEd And BSc Nursing: इग्नू ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए बीएड और बीएसससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। स्टूडेंट इवेलुएशन डिवीजन (परीक्षा-II) द्वारा जारी लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी 2025 शाम 6 बजे तक बढ़ा दी गई है। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया वे आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाकर जल्द आवेदन करें।

