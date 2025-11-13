दुनिया के इन दो टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े थे भारत के पहले पीएम Jawaharlal Nehru, इस विषय में थी उनकी खास रुचि



नेहरू जी की प्राथमिक शिक्षा घर पर ही हुई। बचपन में उन्हें अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं की शिक्षा दी गई। उनके निजी शिक्षकों ने विज्ञान, इतिहास और साहित्य जैसे विषयों में उनकी गहरी रुचि को पहचाना और उसे बढ़ावा दिया। उन्हें इतिहास, दर्शनशास्त्र और विज्ञान से विशेष लगाव था। उच्च शिक्षा के लिए नेहरू को इंग्लैंड भेजा गया। उन्होंने हैरो और ईटन जैसे प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय(Cambridge University) से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एम.ए. किया और इनर टेम्पल, लंदन से वकालत की पढ़ाई पूरी कर बैरिस्टर बने।