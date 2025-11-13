Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

दुनिया के इन दो टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े थे भारत के पहले पीएम Jawaharlal Nehru, इस विषय में थी उनकी खास रुचि

14 नवंबर को भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर 1889 को ही देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। 1964 में उनके निधन के बाद इस दिन को बाल दिवस के तौर पर मनाने की परंपरा शुरू हुई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 13, 2025

Jawaharlal Nehru

Jawaharlal Nehru

Jawaharlal Nehru: हर साल 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू(Jawaharlal Nehru) को समर्पित है, जिन्हें बच्चों से बेहद स्नेह था। पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद (अब प्रयागराज, उत्तर प्रदेश) में हुआ था। उनका परिवार शिक्षित और संपन्न था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वहीं, उनकी माता स्वरूपरानी नेहरू भी संस्कारी और शिक्षित थीं।

Jawaharlal Nehru: उनके निधन के बाद शुरू हुई बाल दिवस की परंपरा


साल 1964 में उनके निधन के बाद इस दिन को बाल दिवस के तौर पर मनाने की परंपरा शुरू हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू न केवल एक कुशल राजनेता थे, बल्कि एक गहरे विचारक और विद्वान भी थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पंडित नेहरू ने कहां से पढ़ाई की है या किस यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री हासिल की है?

इन यूनिवर्सिटी से पढ़ें हैं Jawaharlal Nehru


नेहरू जी की प्राथमिक शिक्षा घर पर ही हुई। बचपन में उन्हें अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं की शिक्षा दी गई। उनके निजी शिक्षकों ने विज्ञान, इतिहास और साहित्य जैसे विषयों में उनकी गहरी रुचि को पहचाना और उसे बढ़ावा दिया। उन्हें इतिहास, दर्शनशास्त्र और विज्ञान से विशेष लगाव था। उच्च शिक्षा के लिए नेहरू को इंग्लैंड भेजा गया। उन्होंने हैरो और ईटन जैसे प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय(Cambridge University) से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एम.ए. किया और इनर टेम्पल, लंदन से वकालत की पढ़ाई पूरी कर बैरिस्टर बने।

Jawaharlal Nehru: वकालत छोड़ राष्ट्रसेवा चुना


विदेश में पढ़ाई के दौरान भी उनका मन हमेशा भारत की आजादी के विचारों में रमा रहा। भारत लौटने के बाद उन्होंने वकालत छोड़ दी और राष्ट्रसेवा का मार्ग चुना। धीरे-धीरे वे महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी का जीवन आज भी बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा है। बच्चों के लिए उन्होंने कहा था 'बच्चे आज के नहीं, बल्कि आने वाले कल के निर्माता हैं।'

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

13 Nov 2025 12:42 pm

Published on:

13 Nov 2025 12:37 pm

Hindi News / Education News / दुनिया के इन दो टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े थे भारत के पहले पीएम Jawaharlal Nehru, इस विषय में थी उनकी खास रुचि

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

अलवर में अब 3 सरकारी बीएससी नर्सिंग कॉलेज, कल से शुरू होगी नर्सिंग विद्यार्थियों की चहलकदमी

अलवर

BTEUP Admit Card 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें करें डाउनलोड, Direct Link, bteup.ac.in

BTEUP Admit Card 2025
शिक्षा

Teacher Vacancy 2025: केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों में टीचिंग, नॉन-टीचिंग पदों पर निकली भर्ती, जान लें क्या होनी चाहिए योग्यता

Teacher Vacancy 2025
शिक्षा

RBSE Exam: 10वीं-12वीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए आई बड़ी खबर, सरकार ने लिया ये फैसला

rbse
अजमेर

Success Story: मां मजदूर, पिता ड्राइवर और बेटा बना सबसे कम उम्र का IAS, फिल्म देखने के अलावा इन चीजों का है शौक

Ansar Sheikh IAS
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.