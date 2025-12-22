22 दिसंबर 2025,

सोमवार

शिक्षा

Sarkari Naukri: 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी पाने का बढ़िया मौका, बिजली विभाग में 2500 से ज्यादा सीटों पर निकली भर्ती

ऐसे युवा जिनके पास सिर्फ 10वीं पास की डिग्री है और वे सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक हैं, उनके पास नौकरी पाने का बढ़िया मौका है। आवेदन प्रक्रिया 20 दिसंबर से शुरू हो चुकी है।

भारत

Anurag Animesh

Dec 22, 2025

Madhya Pradesh Lineman Vacancy

Madhya Pradesh Lineman Vacancy(Image-Freepik)

Madhya Pradesh Lineman Vacancy: 10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका सामने आया है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MPPKVVCL) ने भर्ती वर्ष 2025-26 के अंतर्गत कुल 4009 पदों पर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में सबसे ज्यादा पद लाइन अटेंडेंट (लाइनमैन) के हैं, जिनकी संख्या 2700 बताई गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट mpwz.co.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 21 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं।

Sarkari Naukri: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

लाइन अटेंडेंट पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का 10वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी, महिला उम्मीदवार, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी।

Madhya Pradesh Lineman Vacancy Salary: चयन प्रक्रिया और सैलरी

बिजली वितरण कंपनी में लाइन अटेंडेंट पद पर चयनित उम्मीदवारों को 19,500 शुरुआती वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा डीए, एचआरए, यात्रा भत्ता और अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलेंगी। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के जरिए किया जाएगा। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा।

Madhya Pradesh Lineman Vacancy: इतना देना होगा आवेदन शुल्क


इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग व अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए 1200 रुपया आवेदन शुल्क तय किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के एससी, एसटी, दिव्यांग और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया तय किया गया है।

Hindi News / Education News / Sarkari Naukri: 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी पाने का बढ़िया मौका, बिजली विभाग में 2500 से ज्यादा सीटों पर निकली भर्ती

