Sarkari Naukri: 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी पाने का बढ़िया मौका, बिजली विभाग में 2500 से ज्यादा सीटों पर निकली भर्ती

Madhya Pradesh Lineman Vacancy: 10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका सामने आया है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MPPKVVCL) ने भर्ती वर्ष 2025-26 के अंतर्गत कुल 4009 पदों पर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में सबसे ज्यादा पद लाइन अटेंडेंट (लाइनमैन) के हैं, जिनकी संख्या 2700 बताई गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट mpwz.co.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 21 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं।