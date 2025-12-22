कौन हैं IPS D Roopa, जिन्होंने मुख्यमंत्री को कर लिया था अरेस्ट, 20 साल की नौकरी में 40 ट्रांसफर, UPSC में हासिल की थी इतनी रैंक



पुलिस सेवा के दौरान IPS D Roopa ने कई ऐसे कदम उठाए, जिनकी वजह से वे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहीं। उनका सबसे चर्चित और चौंकाने वाला फैसला तब सामने आया, जब उन्होंने एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया। यह घटना उस समय पूरे राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र में हलचल मचा देने वाली थी। इस कार्रवाई ने साफ संदेश दिया कि कानून की नजर में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। साल 2007 में कोर्ट के आदेश पर डी.रूपा ने मध्य प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती(ips d roopa arrested which cm) को अरेस्ट कर लिया था। जिसके बाद देशभर में उनके नाम की चर्चा होने लगी।