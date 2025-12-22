22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

कौन हैं IPS D Roopa, जिन्होंने मुख्यमंत्री को कर लिया था अरेस्ट, 20 साल की नौकरी में 40 ट्रांसफर, UPSC में हासिल की थी इतनी रैंक

IPS D Roopa कर्नाटक के अलावा मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी अपनी सेवाएं दी है। करीब 20 साल के सेवा काल में उनका लगभग 40 बार तबादला होने की चर्चा रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 22, 2025

IPS D Roopa

IPS D Roopa(Image-'X')

Who Is IPS D Roopa: देश में कई IAS/IPS अधिकारी हैं, जिनके काम और साहस की चर्चा पूरे देश में होती है। कभी किसी घोटाले को उजागर करने तो कभी कुख्यात अपराधी से निपटने के लिए उन्हें जाना जाता है। ऐसी ही एक आईपीएस अधिकारी हैं, 'IPS D Roopa'। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके कड़े रुख और सत्ता के सामने सच बोलने की हिम्मत ने उन्हें खास पहचान दिलाई है। लेकिन आप IPS D Roopa के बारे में कितना जानते हैं? आइये जानते हैं उनके बारे में।

कौन हैं IPS D Roopa?


पुलिस सेवा के दौरान IPS D Roopa ने कई ऐसे कदम उठाए, जिनकी वजह से वे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहीं। उनका सबसे चर्चित और चौंकाने वाला फैसला तब सामने आया, जब उन्होंने एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया। यह घटना उस समय पूरे राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र में हलचल मचा देने वाली थी। इस कार्रवाई ने साफ संदेश दिया कि कानून की नजर में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। साल 2007 में कोर्ट के आदेश पर डी.रूपा ने मध्य प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती(ips d roopa arrested which cm) को अरेस्ट कर लिया था। जिसके बाद देशभर में उनके नाम की चर्चा होने लगी।

IPS D Roopa Carrer: क्या 40 बार हुआ ट्रांसफर?

आईपीएस डी. रूपा मौदगिल कई राज्यों में काम कर चुकी हैं। उन्होंने कर्नाटक के अलावा मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी अपनी सेवाएं दी है। करीब 20 साल के सेवा काल में उनका लगभग 40 बार तबादला होने की चर्चा रही है। जानकारों का मानना है कि बार-बार ट्रांसफर होना इस बात का संकेत है कि उन्होंने हर पद पर ईमानदारी और निर्भीकता के साथ काम किया, चाहे परिस्थितियां कितनी ही चुनौतीपूर्ण क्यों न रही हों। अकसर यह देखा गया है कि निर्भीक होकर और साहस से काम करने वाले अधिकारीयों का तबादला कर दिया जाता है।

IPS D Roopa Educational Qualification: शिक्षा और प्रारंभिक जीवन

कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाली डी. रूपा मौदगिल ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा भी इसी राज्य से पूरी की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने कुवेम्पु यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। उन्हें बेहतरीन प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में मास्टर ऑफ आर्ट्स (एमए) की डिग्री हासिल की।

UPSC परीक्षा कब पास की?

कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के कुछ समय बाद ही डी. रूपा ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। वर्ष 2000 में उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की और ऑल इंडिया रैंक 43 प्राप्त की। चयन के बाद उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) को चुना। ट्रेनिंग के दौरान भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा और रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने ट्रेनिंग में पांचवां स्थान प्राप्त किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Dec 2025 01:47 pm

Hindi News / Education News / कौन हैं IPS D Roopa, जिन्होंने मुख्यमंत्री को कर लिया था अरेस्ट, 20 साल की नौकरी में 40 ट्रांसफर, UPSC में हासिल की थी इतनी रैंक

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Srinivasa Ramanujan: 12th फेल जीनियस जिनकी उंगलियों पर नाचते थे मैथ्स के फॉर्मूले, कैसै तय किया सरकारी स्कूल से कैम्ब्रिज तक का सफर

National Mathematics Day 2025
शिक्षा

Sarkari Naukri: 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी पाने का बढ़िया मौका, बिजली विभाग में 2500 से ज्यादा सीटों पर निकली भर्ती

Madhya Pradesh Lineman Vacancy
शिक्षा

RRB Recruitment 2026: रेलवे में 300 से ज्यादा सीटों के लिए निकली भर्ती, अगर आपके पास है ये योग्यता तो करें आवेदन, सैलरी भी है बढ़िया

RRB Recruitment 2026
शिक्षा

School Assembly News Headlines, Dec 22 2025: स्कूल असेंबली के लिए 22 दिसंबर की देश विदेश की बड़ी खबरें

Today School Assembly News Headlines, 21 December 2025
शिक्षा

NLC Recruitment 2026: बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, NLC इंडिया में 575 पदों पर निकाली भर्ती, यहां देखें पूरी डिटेल

NLC Apprentice Recruitment 2026
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.