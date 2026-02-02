Jobs 2026: 10वीं पास के लिए बिना लिखित परीक्षा सरकारी नौकरी पाने का मौका, सैलरी भी मिलेगी बढ़िया

Jobs 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर है। भारतीय डाक ने Gramin Dak Sevak (GDS) भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार भर्ती का दायरा बड़ा है और देशभर के अलग-अलग पोस्टल सर्किल में कुल 28,740 पद भरे जाएंगे। भारतीय डाक के नोटिफिकेशन के अनुसार 31 जनवरी 2026 से आवेदन शुरू हो चुके हैं। इच्छुक उम्मीदवार 14 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वहीं आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 16 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तय की गई है। सुधार के लिए अलग से विंडो दी है। 18 और 19 फरवरी 2026 को करेक्शन विंडो खुलेगी।