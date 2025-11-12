Patrika LogoSwitch to English

NEEPCO Recruitment 2025: सरकारी बिजली कंपनी में 30 पदों पर भर्ती, बिना लिखित परीक्षा डेढ़ लाख से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी

NEEPCO में अलग-अलग पदों के लिए भर्ती निकली है। जिसके लिए नोटिफिकेशन में जारी किया गया है। इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन बिना किसी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के किया जाएगा।

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 12, 2025

NEEPCO Recruitment 2025

NEEPCO Recruitment 2025(Image-Freepik)

NEEPCO Recruitment 2025: बिना लिखित परीक्षा के नौकरी पाने का बढ़िया अवसर सामने आया है। नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (NEEPCO) नौकरी का शानदार अवसर लेकर आया है। निगम ने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 17 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती विशेष रूप से इंजीनियरिंग, सिविल और आईटी जैसे तकनीकी क्षेत्रों के युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इच्छुक उम्मीदवार समय रहते आवेदन करें।

NEEPCO Recruitment 2025: इतने पदों पर होगी भर्ती


इस भर्ती के माध्यम से कुल 30 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें 18 पद इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल विभागों के लिए, 10 पद सिविल इंजीनियरिंग के लिए, जबकि 2 पद सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी और डिटेल नोटिफिकेशन के लिए उम्मीदवार neepco.co.in पर विजिट कर सकते हैं या इस खबर में दिए गए नोटिफिकेशन को देख सकते हैं।

इतनी मिलेगी सैलरी


वेतन की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को 50,000 रुपये से 1,60,000 रुपये प्रति माह के वेतनमान के साथ अन्य भत्ते भी मिलेंगे। आवेदन प्रक्रिया recruitment.neepco-spark.co.in वेबसाइट पर पूरी की जा सकती है। उम्मीदवारों को पहले रजिस्ट्रेशन कर नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और शैक्षणिक योग्यता की जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और जरुरी डाक्यूमेंट्स अपलोड कर आवेदन शुल्क जमा करना होगा।

NEEPCO Vacancy 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा


आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फुल टाइम इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या AMIE में डिग्री होना आवश्यक है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल या कंप्यूटर साइंस जैसे विषयों में कम से कम 65 प्रतिशत अंक जरूरी हैं, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक पर्याप्त माने जाएंगे। NEEPCO की इस भर्ती में लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा। उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से GATE स्कोर के आधार पर किया जाएगा। यानी जिन्होंने GATE परीक्षा पास की है, वही इस भर्ती के लिए योग्य होंगे।

12 Nov 2025 12:04 pm

