NEEPCO Recruitment 2025: सरकारी बिजली कंपनी में 30 पदों पर भर्ती, बिना लिखित परीक्षा डेढ़ लाख से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी



आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फुल टाइम इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या AMIE में डिग्री होना आवश्यक है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल या कंप्यूटर साइंस जैसे विषयों में कम से कम 65 प्रतिशत अंक जरूरी हैं, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक पर्याप्त माने जाएंगे। NEEPCO की इस भर्ती में लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा। उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से GATE स्कोर के आधार पर किया जाएगा। यानी जिन्होंने GATE परीक्षा पास की है, वही इस भर्ती के लिए योग्य होंगे।