NIRF Ranking 2025: ये कॉलेज बना देश का NO.1 इंजीनियरिंग कॉलेज, देखें पूरी लिस्ट, जानें पिछले साल क्या थी रैंकिंग

NIRF Ranking 2025 को लेकर नया अपडेट आ गया है। NIRF Ranking 2025 जारी की गई है। भारत सरकार ने एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 (NIRF Ranking 2025) जारी कर दी है। इस बार भी कई कोर्सों के लिए टॉप कॉलेजों की रैंकिंग जारी की गई है। इस बार NIRF रैंकिंग कुल 17 श्रेणियों में जारी हुई है। इसमें इंजीनियरिंग संस्थानों की लिस्ट भी शामिल है। इस बार भी इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में IIT Madras ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। दूसरे स्थान पर IIT Delhi और तीसरे पर IIT Bombay को जगह मिली है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से गठित कोर समिति ने इस रैंकिंग की रूपरेखा तैयार की। समिति ने उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन करने के लिए पांच मुख्य मानदंड तय किए। जिसमें शिक्षण-सीखने की प्रक्रिया, रिसर्च, प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच और धारणा शामिल हैं।
|Rank
|Institute Name
|City
|State
|Score
|1
|Indian Institute of Technology Madras
|Chennai
|Tamil Nadu
|88.72
|2
|Indian Institute of Technology Delhi
|New Delhi
|Delhi
|85.74
|3
|Indian Institute of Technology Bombay
|Mumbai
|Maharashtra
|83.65
|4
|Indian Institute of Technology Kanpur
|Kanpur
|Uttar Pradesh
|81.82
|5
|Indian Institute of Technology Kharagpur
|Kharagpur
|West Bengal
|78.69
|6
|Indian Institute of Technology Roorkee
|Roorkee
|Uttarakhand
|75.44
|7
|Indian Institute of Technology Hyderabad
|Hyderabad
|Telangana
|72.31
|8
|Indian Institute of Technology Guwahati
|Guwahati
|Assam
|72.24
|9
|National Institute of Technology Tiruchirappalli
|Tiruchirappalli
|Tamil Nadu
|68.14
|10
|Indian Institute of Technology (Banaras Hindu University) Varanasi
|Varanasi
|Uttar Pradesh
|—
