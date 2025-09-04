Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

NIRF Ranking 2025: ये कॉलेज बना देश का NO.1 इंजीनियरिंग कॉलेज, देखें पूरी लिस्ट, जानें पिछले साल क्या थी रैंकिंग

NIRF Ranking: इस बार भी कई कोर्सों के लिए टॉप कॉलेजों की रैंकिंग जारी की गई है। इस बार NIRF रैंकिंग कुल 17 श्रेणियों में जारी हुई है।

भारत

Anurag Animesh

Sep 04, 2025

NIRF Ranking 2025
NIRF Ranking 2025(Image-Freepik)

NIRF Ranking 2025 को लेकर नया अपडेट आ गया है। NIRF Ranking 2025 जारी की गई है। भारत सरकार ने एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 (NIRF Ranking 2025) जारी कर दी है। इस बार भी कई कोर्सों के लिए टॉप कॉलेजों की रैंकिंग जारी की गई है। इस बार NIRF रैंकिंग कुल 17 श्रेणियों में जारी हुई है। इसमें इंजीनियरिंग संस्थानों की लिस्ट भी शामिल है। इस बार भी इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में IIT Madras ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। दूसरे स्थान पर IIT Delhi और तीसरे पर IIT Bombay को जगह मिली है।

NIRF Ranking 2025: ऐसे तय होती है रैंकिंग


मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से गठित कोर समिति ने इस रैंकिंग की रूपरेखा तैयार की। समिति ने उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन करने के लिए पांच मुख्य मानदंड तय किए। जिसमें शिक्षण-सीखने की प्रक्रिया, रिसर्च, प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच और धारणा शामिल हैं।

Top Engineering College In India 2025

RankInstitute NameCityStateScore
1Indian Institute of Technology MadrasChennaiTamil Nadu88.72
2Indian Institute of Technology DelhiNew DelhiDelhi85.74
3Indian Institute of Technology BombayMumbaiMaharashtra83.65
4Indian Institute of Technology KanpurKanpurUttar Pradesh81.82
5Indian Institute of Technology KharagpurKharagpurWest Bengal78.69
6Indian Institute of Technology RoorkeeRoorkeeUttarakhand75.44
7Indian Institute of Technology HyderabadHyderabadTelangana72.31
8Indian Institute of Technology GuwahatiGuwahatiAssam72.24
9National Institute of Technology TiruchirappalliTiruchirappalliTamil Nadu68.14
10Indian Institute of Technology (Banaras Hindu University) VaranasiVaranasiUttar Pradesh

Top Engineering College In India 2024

RankInstitute NameCityStateScore
1Indian Institute of Technology MadrasChennaiTamil Nadu89.46
2Indian Institute of Technology DelhiNew DelhiDelhi86.66
3Indian Institute of Technology BombayMumbaiMaharashtra83.09
4Indian Institute of Technology KanpurKanpurUttar Pradesh82.79
5Indian Institute of Technology KharagpurKharagpurWest Bengal76.88
6Indian Institute of Technology RoorkeeRoorkeeUttarakhand76.00
7Indian Institute of Technology GuwahatiGuwahatiAssam71.86
8Indian Institute of Technology HyderabadHyderabadTelangana71.55
9National Institute of Technology TiruchirappalliTiruchirappalliTamil Nadu66.88
10Indian Institute of Technology (Banaras Hindu University) VaranasiVaranasiUttar Pradesh

शिक्षा

Published on:

04 Sept 2025 03:46 pm

Hindi News / Education News / NIRF Ranking 2025: ये कॉलेज बना देश का NO.1 इंजीनियरिंग कॉलेज, देखें पूरी लिस्ट, जानें पिछले साल क्या थी रैंकिंग

