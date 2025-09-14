Railway में स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए निकली भर्ती, 10वीं, 12वीं पास करें अप्लाई, बिना लिखित परीक्षा के मिलेगी नौकरी

Railway Recruitment 2025: स्पोर्ट्स कोटा वाले युवाओं के लिए नौकरी का बढ़िया मौका सामने आया है। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ (RRC) साउदर्न रेलवे ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस अभियान के तहत कुल 67 पदों को भरा जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 13 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 12 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrcmas.in के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।