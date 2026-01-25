Republic Day Speech in Hindi: गणतंत्र दिवस 2026 का ऐसा जोशीला भाषण, जो पूरे हॉल को देशभक्ति से भर देगा, बजेंगी खूब तालियां

Republic Day 2026 Speech in Hindi: हर साल 26 जनवरी पूरे देश में धूम-धाम और देश भक्ति के भाव के मनाया जाता है। देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस दिन स्कूलों में स्पीच प्रतियोगिता होती है। जिसमें बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अगर आप भी इस तरह की किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं तो नीचे लिए भाषण से उदाहरण ले सकते हैं।