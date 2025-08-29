RPSC 2nd Grade Teacher Salary: राजस्थान सीनियर टीचर भर्ती के लिए इस डेट तक कर सकते हैं आवेदन, जानिए सैलरी

RPSC 2nd Grade Teacher Salary: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राज्य के विद्यालयों में सीनियर टीचर (ग्रेड-II) के 6500 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह नोटिफिकेशन 17 जुलाई 2025 को जारी हुआ था और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in या राजस्थान SSO पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।