RPSC 2nd Grade Teacher Salary: राजस्थान सीनियर टीचर भर्ती के लिए इस डेट तक कर सकते हैं आवेदन, जानिए सैलरी

RPSC 2nd Grade Teacher Salary: राजस्थान सीनियर टीचर भर्ती के तहत 6500 पदों पर ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं इच्छुक उम्मीदवार इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखें योग्यता, सैलरी व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।

जयपुर

Rahul Yadav

Aug 29, 2025

RPSC 2nd Grade Teacher Salary
RPSC 2nd Grade Teacher Salary (Image: Gemini)

RPSC 2nd Grade Teacher Salary: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राज्य के विद्यालयों में सीनियर टीचर (ग्रेड-II) के 6500 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह नोटिफिकेशन 17 जुलाई 2025 को जारी हुआ था और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in या राजस्थान SSO पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

कितने पदों पर भर्ती होगी?

इस भर्ती के तहत कुल 6,500 पद निकाले गए हैं, जिनमें से 5,804 पद नॉन-टीएसपी क्षेत्र और 696 पद टीएसपी क्षेत्र के लिए निर्धारित हैं।

आवेदन की आखिरी तारीख

उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 सितंबर 2025 तय की गई है। इसके बाद आवेदन विंडो बंद कर दी जाएगी।

आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले उम्मीदवार rpsc.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in पर जाएं।
  • आधार कार्ड और 10वीं की जानकारी के साथ वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करें।
  • OTR नंबर और SSO आईडी से लॉगिन करें।
  • Senior Teacher Grade II Recruitment 2025 पर क्लिक करें।
  • मांगी गई शैक्षिक और व्यक्तिगत जानकारी भरें।
  • जरूरी डाक्यूमेंट्स (फोटो, हस्ताक्षर, प्रमाण पत्र) अपलोड करें।
  • कैटेगेरी के हिसाब से आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें।
  • सबमिट करने से पहले फॉर्म का प्रीव्यू देखें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

आवेदन शुल्क

  • सामान्य/ओबीसी (क्रीमी लेयर): 600 रुपये
  • ओबीसी (नॉन-क्रीमी), ईडब्ल्यूएस, एससी/एसटी, दिव्यांग: 400 रुपये

योग्यता और उम्र सीमा

उम्मीदवार के पास संबंधित विषय (हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती) में स्नातक डिग्री होनी चाहिए और बी.एड. या समकक्ष डिग्री अनिवार्य है।

आयु सीमा: न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष (01 जनवरी 2025 तक)।

चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा (पेपर-I और पेपर-II), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा।

कितनी मिलेगी सैलरी (RPSC 2nd Grade Teacher Salary)

राजस्थान सीनियर टीचर (ग्रेड-II) को लेवल-11 पे मैट्रिक्स के अनुसार वेतन दिया जाएगा, जिसकी शुरुआती इन-हैंड सैलरी लगभग 37,800 रुपये से 39,000 रुपये प्रतिमाह होती है। इसके साथ ही डीए, एचआरए और अन्य भत्ते भी मिलते हैं।

अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो यह सुनहरा मौका है। आवेदन करने में देरी न करें और अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन फॉर्म भर लें।

