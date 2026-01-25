RSMSSB Lab Assistant Vacancy 2026: 12वीं पास युवाओं के लिए लैब असिस्टेंट बनने का मौका, 800 से ज्यादा पदों पर भर्ती

RSMSSB Lab Assistant Vacancy 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB/RSMSSB) ने प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का एक शानदार मौका सामने आया है। बोर्ड ने लैब असिस्टेंट (प्रयोगशाला सहायक) भर्ती 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती माध्यमिक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग और कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय जैसे विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in या SSO राजस्थान पोर्टल के माध्यम से 27 जनवरी 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 25 फरवरी 2026 अंतिम तारीख तय की गई है।