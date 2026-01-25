RSMSSB Lab Assistant Vacancy 2026: 12वीं पास युवाओं के लिए लैब असिस्टेंट बनने का मौका, 800 से ज्यादा पदों पर भर्ती

RSMSSB Lab Assistant Vacancy 2026(Image-Freepik)
RSMSSB Lab Assistant Vacancy 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB/RSMSSB) ने प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का एक शानदार मौका सामने आया है। बोर्ड ने लैब असिस्टेंट (प्रयोगशाला सहायक) भर्ती 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती माध्यमिक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग और कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय जैसे विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in या SSO राजस्थान पोर्टल के माध्यम से 27 जनवरी 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 25 फरवरी 2026 अंतिम तारीख तय की गई है।
इस भर्ती के माध्यम के माध्यम से विज्ञान, भूगोल और गृह विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों के लिए लैब असिस्टेंट के 804 पदों पर चयन किया जाएगा। योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति राजस्थान के प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों और लैब में की जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पदों की कुल संख्या और श्रेणीवार आरक्षण का विवरण आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन में देखा जा सकता है।
विज्ञान विषय के लिए: उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषयों के साथ 12वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है।
भूगोल और गृह विज्ञान के लिए: संबंधित विषयों के साथ 12वीं पास उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आयु सीमा की बात करें तो इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि, राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों (SC, ST, OBC और महिला उम्मीदवारों) को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और योग्यता पर आधारित होगी। उम्मीदवारों का चयन एक लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इस परीक्षा में दो भाग होने की संभावना है।
सामान्य ज्ञान: इसमें राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, भूगोल और सामान्य जागरूकता शामिल होगी।
संबंधित विषय: उम्मीदवार द्वारा चुने गए विषय (विज्ञान, भूगोल या गृह विज्ञान) से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को डॉकयूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।
