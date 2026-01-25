25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

RSMSSB Lab Assistant Vacancy 2026: 12वीं पास युवाओं के लिए लैब असिस्टेंट बनने का मौका, 800 से ज्यादा पदों पर भर्ती

इस भर्ती के माध्यम के माध्यम से विज्ञान, भूगोल और गृह विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों के लिए लैब असिस्टेंट के 804 पदों पर चयन किया जाएगा। योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति राजस्थान के प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों और लैब में की जाएगी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anurag Animesh

Jan 25, 2026

RSMSSB Lab Assistant Vacancy 2026

RSMSSB Lab Assistant Vacancy 2026(Image-Freepik)

RSMSSB Lab Assistant Vacancy 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB/RSMSSB) ने प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का एक शानदार मौका सामने आया है। बोर्ड ने लैब असिस्टेंट (प्रयोगशाला सहायक) भर्ती 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती माध्यमिक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग और कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय जैसे विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in या SSO राजस्थान पोर्टल के माध्यम से 27 जनवरी 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 25 फरवरी 2026 अंतिम तारीख तय की गई है।

RSMSSB : इतने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती के माध्यम के माध्यम से विज्ञान, भूगोल और गृह विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों के लिए लैब असिस्टेंट के 804 पदों पर चयन किया जाएगा। योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति राजस्थान के प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों और लैब में की जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पदों की कुल संख्या और श्रेणीवार आरक्षण का विवरण आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन में देखा जा सकता है।

RSMSSB Lab Assistant Vacancy 2026: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा


विज्ञान विषय के लिए: उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषयों के साथ 12वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है।

भूगोल और गृह विज्ञान के लिए: संबंधित विषयों के साथ 12वीं पास उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आयु सीमा की बात करें तो इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि, राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों (SC, ST, OBC और महिला उम्मीदवारों) को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

RSMSSB Lab Assistant Vacancy 2026: ऐसे होगा उम्मीदवारों का चयन

चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और योग्यता पर आधारित होगी। उम्मीदवारों का चयन एक लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इस परीक्षा में दो भाग होने की संभावना है।
सामान्य ज्ञान: इसमें राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, भूगोल और सामान्य जागरूकता शामिल होगी।
संबंधित विषय: उम्मीदवार द्वारा चुने गए विषय (विज्ञान, भूगोल या गृह विज्ञान) से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को डॉकयूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Jan 2026 11:55 pm

Hindi News / Education News / RSMSSB Lab Assistant Vacancy 2026: 12वीं पास युवाओं के लिए लैब असिस्टेंट बनने का मौका, 800 से ज्यादा पदों पर भर्ती

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

UP Anganwadi Vacancy 2026: यूपी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सीधी भर्ती, 12वीं पास महिलाओं के पास सरकारी नौकरी का मौका

UP Anganwadi Recruitment 2026
शिक्षा

MP Police Constable Result 2025: एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट जारी, इस लिंक से सीधे करे डाउनलोड

MPESB Police Result 2025 Direct Link
शिक्षा

KVS Vacancy 2026: सरकारी टीचर बनने का सुनहरा मौका, केवीएस ने 987 पदों पर निकाली बंपर भर्ती, बस चाहिए ये योग्यता

KVS Vacancy 2026
शिक्षा

School Holiday: कल देशभर में स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, सरकारी, प्राइवेट सभी दफ्तरों की छुट्टी

School Holiday
शिक्षा

Board Exam 2026: इस राज्य के बोर्ड एग्जाम में अब सभी छात्रों को मिलेंगे एक जैसे सवाल

Board Exam 2026
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.