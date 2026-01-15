RSSB Grade 4 Result 2025: 16 जनवरी को जारी होगा रिजल्ट, चेयरमैन आलोक राज ने की आधिकारिक पुष्टि



चेयरमैन आलोक राज ने बताया कि बोर्ड की हालिया बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसी बैठक में ग्रेड 4 भर्ती से जुड़े प्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन परिणाम को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा ग्रेड 2 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की और कंडक्टर भर्ती परीक्षा के प्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट पर भी मुहर लगाई गई है। चेयरमैन ने मेरिट सूची में शामिल सभी सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। बोर्ड की ओर से स्पष्ट किया गया है कि RSSB ग्रेड 4 रिजल्ट 2025 को 16 जनवरी को आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर अपलोड किया जाएगा। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन या लॉगिन विवरण के माध्यम से परिणाम देख सकेंगे।