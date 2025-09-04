SBI PO Admit Card 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, Direct Link

SBI PO Admit Card 2025 को लेकर अपडेट आ गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने 4 सितंबर 2025 को प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मेंस परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, वे अपने एडमिट कार्ड को एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रोल नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि डालकर लॉगिन करना होगा।
SBI PO Mains exam का आयोजन 13 सितंबर 2025 को होगा। इस भर्ती के तहतमाध्यम से कुल 541 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें 203 पद सामान्य वर्ग के लिए 135 पद ओबीसी के लिए आरक्षित है। वहीं 50 पद ईडब्ल्यूएस, 37 पद एससी और 75 पद एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इनमें 500 नियमित पद और 41 बैकलॉग वैकेंसी शामिल हैं।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए “SBI PO Mains Admit Card 2025” लिंक पर क्लिक करें।
अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालें।
स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा।
इसे डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकाल लें।
SBI PO Admit Card 2025
परीक्षा का नाम और तिथि
परीक्षा केंद्र का पूरा पता
रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा समय
उम्मीदवार का नाम और जन्मतिथि
फोटो और सिग्नेचर
परीक्षा संबंधी निर्देश
विषयों का विवरण