Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

SBI PO Admit Card 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, Direct Link

SBI PO Mains exam का आयोजन 13 सितंबर 2025 को होगा। इस भर्ती के तहतमाध्यम से कुल 541 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें 203 पद सामान्य वर्ग के लिए 135 पद ओबीसी के लिए आरक्षित है।

भारत

Anurag Animesh

Sep 04, 2025

SBI PO Admit Card 2025
SBI PO Admit Card 2025 Out(Image-Freepik)

SBI PO Admit Card 2025 को लेकर अपडेट आ गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने 4 सितंबर 2025 को प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मेंस परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, वे अपने एडमिट कार्ड को एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रोल नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि डालकर लॉगिन करना होगा।

SBI PO Mains 2025: इस तारीख को होगी परीक्षा


SBI PO Mains exam का आयोजन 13 सितंबर 2025 को होगा। इस भर्ती के तहतमाध्यम से कुल 541 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें 203 पद सामान्य वर्ग के लिए 135 पद ओबीसी के लिए आरक्षित है। वहीं 50 पद ईडब्ल्यूएस, 37 पद एससी और 75 पद एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इनमें 500 नियमित पद और 41 बैकलॉग वैकेंसी शामिल हैं।

SBI PO Admit Card 2025: ऐसे कर पाएंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए “SBI PO Mains Admit Card 2025” लिंक पर क्लिक करें।
अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालें।
स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा।
इसे डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकाल लें।
SBI PO Admit Card 2025

SBI PO Exam: एडमिट कार्ड में चेक करने योग्य जानकारी

परीक्षा का नाम और तिथि
परीक्षा केंद्र का पूरा पता
रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा समय
उम्मीदवार का नाम और जन्मतिथि
फोटो और सिग्नेचर
परीक्षा संबंधी निर्देश
विषयों का विवरण

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

04 Sept 2025 06:12 pm

Hindi News / Education News / SBI PO Admit Card 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, Direct Link

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट