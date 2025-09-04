SBI PO Admit Card 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, Direct Link

SBI PO Admit Card 2025 को लेकर अपडेट आ गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने 4 सितंबर 2025 को प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मेंस परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, वे अपने एडमिट कार्ड को एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रोल नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि डालकर लॉगिन करना होगा।