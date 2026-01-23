School Holidays: 24,25,26 जनवरी स्कूल रहेंगे बंद, जान लें क्यों रहेगी छुट्टी



लंबी छुट्टी के बाद जब बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे हैं, तभी उनके लिए एक बार फिर खबर सामने आई है। दरअसल, अगले तीन दिन बच्चों को लगातार छुट्टी मिलने वाली है। इसकी सबसे बड़ी वजह 26 जनवरी है। सोमवार को पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और इस मौके पर स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों में अवकाश रहता है। इससे पहले रविवार को साप्ताहिक छुट्टी होती ही है। वहीं, ठंड को देखते हुए कई राज्यों के कुछ जिलों में 24 जनवरी, शनिवार को भी स्कूल बंद रह सकती है। ऐसे में बच्चों को लगातार तीन दिन आराम मिलने वाला है।