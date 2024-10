SPMCIL Recruitment 2024 : पैसा छापने वाली कंपनी में मिलेगी नौकरी, लाखों में मिलेगा वेतन, बस होनी चाहिए ये डिग्री

SPMCIL Recruitment 2024 : इन पदों पर होगी बहाली

डिप्टी मैनेजर (IT) एप्लिकेशन डेवलेपर, डिप्टी मैनेजर (IT) सायबर सिक्योरिटी, डिप्टी मैनेजर (IT) ओपन सोर्स एप्लिकेशन डेवलपर, असिस्टेंट मैनेजर (F&A), असिस्टेटं मैनेजर (HR), असिस्टेंट मैनेजर (मेटेरियल मैनेजमेंट), असिस्टेंट मैनेजर (IT), असिस्टेंट मैनेजर (लीगल)