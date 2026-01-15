UP Politics: मायावती, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, किसके पास कौन-कौन सी डिग्री?



समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 2012 से 2017 तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने विदेश से भीं पढ़ाई की है। अखिलेश यादव का जन्म 1 जुलाई साल 1973 को इटावा जिले के सैफई में हुआ था। उनकी शुरूआती पढ़ाई-लिखाई इटावा के सेंट मैरी स्कूल से हुए। उसके बाद उनका एडमिशन राजस्थान के धौलपुर मिलिट्री स्कूल में हुई। स्कूली पढ़ाई के बाद उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। यहां से उन्होंने बीटेक की डिग्री हासिल की। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी यूनिवर्सिटी से पर्यावरण इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की है।